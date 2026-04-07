蔣萬安遭質疑未對鄭習會明確表態 北市府︰已回應對等互惠

針對外界質疑市長蔣萬安未對鄭習會明確表態，北市府副發言人蔡畹鎣表示，蔣萬安於三月卅日明確回應，兩岸各項交流須秉持「對等、尊嚴、善意、互惠」原則。還反問民進黨議員，是否有對朱政騏共諜案表態。但國民黨籍市議員鍾小平認為，雖然蔣萬安提出的「對等互惠」是正確原則，但這些僅止於表面方針、空有口號。

鍾小平︰對等互惠正確 但空有口號

蔡畹鎣說，蔣萬安已公開說明立場，卻被強行指為不表態，然多家媒體皆有公開報導，嗆「議員可以去搜尋一下」。她也轉移話題，說民進黨頻頻出現的共諜事件，議員卻持續閃避，不敢正面回應，到底是誰在刻意不表態？議員不要讓外界覺得，民進黨不僅是共諜黨，更是雙標黨。

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鍾小平則認為，雖然蔣萬安提出的「對等互惠」是正確原則，但這些僅止於表面方針、空有口號，但要在黨對黨的協商中實踐出具備尊嚴的對話卻並非易事，因此蔣萬安目前的表態僅屬中規中矩原則發言。鍾小平也說，蔣萬安對中態度謹慎並非為二〇二八年總統大選鋪路，若蔣要參選二〇二八年總統選舉，就不會尋求市長連任，且有鑑於朱立倫、韓國瑜、侯友宜等六都市長參選總統的結果皆不理想，因此蔣萬安不會在現階段冒險。

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