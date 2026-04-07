「鄭習會」未捍衛台灣對等尊嚴 綠批蔣萬安失格

冷處理！ 任中方擺佈、自我矮化 綠議員︰蔣認為沒加分 能避就避

「鄭習會」今登場，台北市長蔣萬安先前受訪時僅用一貫對兩岸議題標準答案表示，「兩岸交流必須秉持對等、尊嚴、善意與互惠原則進行」，外界質疑蔣未對鄭習會表達明確看法。多位民進黨籍議員表示，蔣認為鄭習會對他沒有加分作用，能避就避，所以在國民黨主席鄭麗文擅自幫國家定調「有和平才能躺平」，連班機、行程全部順從中方安排，明顯自我矮化、任人擺佈下，也不見蔣出來捍衛台灣的對等尊嚴，被國民黨視為接班大位的人，如此實已失格。

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簡舒培︰ 藍配合中國「躺平」 無可論述

民進黨籍市議員簡舒培指出，雙城論壇是城市對城市交流，聚焦市政議題，但鄭習會涉及政治，行前國民黨還用「躺平」作為訴求，暗示台灣躺平就不會有戰爭，完全配合中國用語，國民黨中央用這樣的方式呼應，讓藍營政治人物根本沒有論述餘地，唯有避重就輕。

何孟樺︰對等尊嚴說法 欺騙民眾

民進黨籍市議員何孟樺說，雙城論壇的不對等尚且在城市與城市之間，鄭習會的不對等卻明顯展現在國家主權議題上。蔣萬安的曾祖父蔣介石欣賞王陽明的知行合一，但蔣萬安的作風從來都是說一套做一套，鄭麗文要向台灣賣一中的狗肉，蔣卻幫她掛上「對等尊嚴」的羊頭，欺騙民眾。

許淑華︰交流不對等 蔣假裝交代

民進黨籍市議員許淑華認為，形式上雖叫交流，但實質上缺乏對等，蔣萬安的說法只是給社會大眾假裝交代一下，有講等於沒講。如果連交通安排、媒體採訪、行程節奏都由中共主導，甚至鄭麗文這次出訪是搭乘中國籍航空，明顯自我矮化，所謂的「對等尊嚴」到底在哪裡？

林延鳳︰曾發誓護台 如今不表態

民進黨籍市議員林延鳳也表示，蔣萬安選市長時曾在神明面前公開發誓，未來若有人敢欺負台灣，絕對要「用性命輸贏到底」，這次鄭麗文前往中國，明顯自我矮化、任人擺佈，也不見蔣萬安出來捍衛台灣的對等尊嚴，雖不意外，但仍令人遺憾。

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