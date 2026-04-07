中共「影子艦隊」破壞海纜 我政府網路三個月遭侵擾逾1.7億次

我國政府網路服務網今年第1季遭侵擾約1億7328萬餘次，不排除中共為介入我年底選舉預做鋪陳。（國安局提供）

中共對台襲擾不斷，國安局最新書面業務報告指出，中共組織「影子艦隊」支應戰訓，去年我國離島海纜計發生四次故障事件，其中三次疑由中共船舶導致，我國政府網路服務網（GSN）今年第一季也遭到侵擾超過一．七億次，不排除是中共為了介入我年底選舉預做鋪陳。

不排除中共為年底介選預做鋪陳

國安局指出，今年第一季有逾四二〇架次共機侵擾台灣，並協同共艦執行十次「聯合戰備警巡」；中共海警船去年侵擾金門禁、限制水域巡航共計四十四次，今年截至三月底已十二次，期間刻意關閉「船舶自動識別系統」（AIS），測試我方監控及反應能力。

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國安局也指出，去年我國離島海纜共發生四次故障事件，其中三次疑似是由中共船舶導致，中共漁船會不定期抵近台灣本、外島周邊，經常關閉或偽冒AIS訊號、混用「海上移動通信業務識別碼」。國安局強調，將藉由跨部會聯繫機制及國際交流，分享海域感知技術與經驗，完善共同作業圖像及預警應處能力。

認知作戰方面，國安局說明，國安情報團隊今年一月至三月共蒐獲異常帳號一萬三千餘組、爭議訊息八十六萬餘則；我國政府網路服務網今年首季遭侵擾約一億七三二八萬餘次，不排除中共為介入我年底選舉預做鋪陳，並具擴展情蒐、監控與竊資等意圖。

國安局示警，中共勢必於年底九合一地方公職人員選舉透過複合式手法介選，加大干擾台灣選舉力度，圖謀影響選舉結果及政策走向。

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