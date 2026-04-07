北北桃雙方陣形出列》綠營新世代連線 迎戰藍營老將

年底選舉，民進黨北北桃形成「新世代連線」。（資料照）

民進黨二〇二六台北、桃園市長佈局進入最後階段，選對會今將開會討論，能否正式拍板備受關注。目前鎖定立委沈伯洋出戰台北、法務部次長黃世杰角逐桃園，若順利出線，將與新北市長參選人蘇巧慧形成「新世代連線」，三人平均年齡僅四十六歲，展現民進黨世代交棒的決心，藍綠陣容的世代落差也將成為此次選戰一大亮點。

民進黨展現世代交棒的決心

民進黨擬提名參選台北市長的沈伯洋年僅四十三歲、新北市長參選人蘇巧慧剛過五十歲生日，擬角逐桃園市長的黃世杰四十七歲，三人平均四十六歲。國民黨尋求連任的台北市長蔣萬安四十七歲，新北市長參選人李四川六十八歲、桃園市長張善政七十一歲，平均年齡達六十二歲，兩黨呈現明顯的世代落差。

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擅長網路語言與年輕人溝通

黨內人士指出，民進黨野百合世代大都已完成地方首長的歷練，包括台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁等人，或已在中央層級位居要職，如行政院副院長鄭麗君等；而目前鎖定參選北北桃市長的三位人選，代表的則是民進黨新世代的正式崛起，並準備扛起年底地方選舉的重任。

該人士表示，這三位一九七〇年後出生的新世代戰將，不僅都具備「學霸級」法學專業背景，也都曾在立法院歷練，或在中央部會發揮所長，原本就是民進黨亟欲栽培的重要接班梯隊。黨內人士也認為，面對社群時代來臨，「新世代戰將」更擅長用網路語言與年輕族群溝通，其所展現的創意與爆發力更是新世代具備的優勢。

對於民進黨可能推舉不分區立委沈伯洋角逐台北市長選舉，國民黨團書記長林沛祥表示，檯面上是現任立委王世堅比較強，但賴清德總統不喜歡他，目前看起來可能人選就是沈伯洋，這當然是苦戰。林觀察，蘇巧慧可能不會樂見沈出線，因為雙北市長參選人是連動的，如果是王世堅出線，蘇、王兩人的連動應該會好很多。

國民黨尋求連任的台北市長蔣萬安四十七歲，新北市長參選人李四川六十八歲、桃園市長張善政七十一歲，平均年齡達六十二歲。（資料照）

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