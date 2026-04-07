國民黨文宣「和平才能躺平」 綠：藍儘管耍廢 台灣人絕不躺平

國民黨主席鄭麗文訪問中國前夕，國民黨中央發布「躺平」影片，宣稱「因為這裡夠和平，我們才能躺平來享受一切」。（取自網路）

國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請，今起率團訪中，國民黨近日發布AI影片宣稱「和平才能躺平」，昨再發影片強調「不要戰爭，只要和平」。民進黨立委吳思瑤痛斥，在中國「躺平」等於「耍廢」，「國民黨儘管選擇耍廢，但台灣人絕不躺平！」

民進黨立委林月琴也表示，鄭麗文如果有見到中共領導人習近平，不妨順便問問他，中國的獨裁是怎麼讓中國青年世代，把「躺平」變成最無力的自嘲。她強調，台灣要的不是讓青年躺平的政治，台灣要的和平政治，是讓青年以人權為基礎，有言論自由，說得出意見，能獨立自主參與國家的未來，不必活在外在威脅的恐懼裡。

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東海大學陸研中心副執行長洪浦釗受訪表示，中國網信辦去年已經明確把「躺平」列為禁止的網路言行，認為這會削弱社會的行動能力，是不被允許的負面價值導向。如今國民黨卻把同一個概念拿來包裝成台灣應該追求的「和平」，而且是在主席即將訪問中國之前釋出這樣的訊息。

學者：中國列為禁止的網路言行

洪浦釗批評，這不只是用語差異，而是把一個被中國官方認定為消極，且需要被壓制的狀態，轉化成台灣可以接受的政治訴求。在中國的語境裡，「躺平」代表不作為與逃避責任，是體制要矯正的問題；但在這支廣告影片裡，卻被轉化成一種可以安心享受的生活狀態。這樣的說法，會讓台灣社會誤以為和平是不需要準備、不需要承擔成本的結果，與當前中國對台武力威脅持續升高的現實形成明顯落差。

「躺平，不可能換到和平；耍廢，國民黨倒是很會！」吳思瑤指出，只要台灣還有民主，中國就不可能放棄武力，她正告國民黨：「你們儘管選擇耍廢，但台灣人絕不躺平！」

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