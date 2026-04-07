鄭麗文今率團訪中 傳10日見習近平

國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請，今日率團訪中（路透資料照、本報合成）

國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請，今天七日至十二日將率團訪中，外界研判十日將與習近平會面，這是繼十年前國民黨前主席洪秀柱之後，國共領導人再次會晤。國民黨團總召傅崐萁昨表示，鄭麗文此行是責任的承擔，更是勇氣的展現；面對複雜的兩岸局勢，國民黨選擇的是一條對人民最有利的道路「和平、穩定、繁榮」。

鄭麗文今日上午十一時三十分從松山機場搭乘東方航空，於下午一時三十分抵達上海，再從上海轉乘高鐵前往南京，今年是國父孫中山誕辰一六〇週年，鄭麗文八日上午將赴中山陵謁陵，過去前總統馬英九、洪秀柱訪中也有相同行程，同日下午從南京搭高鐵返回上海。

請繼續往下閱讀...

根據掌握，鄭麗文九日上午將與台商座談，馬英九三年前率團訪中時，也曾在上海和平飯店與台商代表座談，該地也是一九九八年第二次辜汪會談舊地，富有歷史意義。鄭麗文同日下午前往、夜宿北京。十日至十二日的行程則未公布。

明上午將赴中山陵謁陵

二〇二四年四月十日，馬英九在北京人民大會堂與習近平會面，外界研判鄭麗文也將於十日與習近平會見。當時馬英九提到，兩岸在一九九二年達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』」的共識。習近平致詞時則強調「兩岸同胞都是中國人」，兩岸制度的不同，「改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實。外部的干涉，阻擋不了家國團圓的歷史大事」。

鄭麗文訪團成員包括副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑，以及智庫副董事長李鴻源、文傳會主委尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、主席辦公室特別顧問李德維、青年事務發展委員會主委連勝武等人。

傅崐萁指出，「鄭習會」不僅是一場會面，更是一道為兩岸降溫、為台灣開路的關鍵契機。兩岸關係已經走到一個十字路口，一條路是持續對立、升高衝突，把台灣推向兵凶戰危；另一條路，是重啟對話、累積善意，讓和平重新成為主旋律。國民黨選擇後者，民進黨選擇前者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法