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    首頁 > 政治

    國民黨急徵召魏平政 地方反彈加劇

    2026/04/07 05:30 記者張聰秋、顏宏駿／彰化報導
    國民黨中央擬徵召前考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，二林黨部主委謝彥慧不滿未徵詢基層，決定辭去主委一職。（取自臉書）

    國民黨中央擬徵召前考紀會前主委魏平政參選彰化縣長，二林黨部主委謝彥慧不滿未徵詢基層，決定辭去主委一職。（取自臉書）

    不滿黨中央未徵詢彰化基層意見 二林黨部主委謝彥慧怒請辭

    國民黨中央擬徵召前國民黨考紀會主委、律師魏平政出戰彰化縣長，地方盛傳昨天輔選幹部已開會整合意見，最快趕在今天黨主席鄭麗文率團出訪中國前，就會對外宣布提名人選。但魏平政「空降」參選，已引發支持立委謝衣鳯等有意參選者的基層反彈，二林鎮黨部主委謝彥慧甚至怒辭主委，是否引發骨牌效應，仍待觀察。

    傳鄭今赴中前將確定提名人選

    魏平政昨回應說，自己是在地培養的子弟，並非空降。並表示，自己與前立委蕭景田原都支持謝衣鳯，但謝家長輩堅決反對，他才向黨中央表達意願，起步雖晚，但對家鄉有使命感。

    將回鍋接任縣黨部主委的蕭景田證實是自己推薦魏平政參選。他表示，自己做過兩屆社頭鄉長，魏平政母親魏陳春惠接棒連任兩屆，他與魏家早有交情，魏平政做考紀會主委、他當中常委，也有共事經驗，他相信魏的工作能力，既然推薦就有輔選責任，義不容辭接任黨部主委。

    不過，原本黨內就有謝衣鳯與前副縣長洪榮章、柯呈枋表態爭取提名，三人的支持者對於跳過初選機制，直接徵召「第四人」感到不解，基層雜音已排山倒海湧入。謝彥慧甚至發表聲明對中央未徵詢基層意見表達不滿，認為人選未徵得鄉親共識，難以投入後續輔選工作，決定辭去二林鎮黨部主委一職。

    蕭景田對此則表示，如果魏平政確定獲提名，他們會親自與謝彥慧溝通。

    謝彥慧家族在二林地區擁有扎實的政治實力，父親是上月剛過世的前省農會總幹事、前北農公司總經理謝國雇，弟謝坤宏也曾擔任國民黨中常委，此次風波能否順利化解仍有變數。

    令人玩味的是，鄭麗文上個月才到謝彥慧家參加謝國雇的公祭。據聞當天鄭麗文與謝衣鳯有短暫碰面，事後並傳出鄭勸退謝衣鳯，但謝衣鳯否認，謝彥慧更對黨中央的決定開出第一槍。

    熟悉內情的地方人士分析，對國民黨而言，這是一條進可攻、退可守的政治路。魏平政僅有一次參選社頭鄉長經驗，但個人有意投入，家人態度也轉為支持，他可藉此次選舉快速累積全縣知名度，即使縣長選戰未贏，仍保有下一步空間，因為現任立委陳素月若轉戰縣長成功，將牽動第四選區立委補選，這正是魏平政的家鄉選區，也是蕭景田本命區，魏、蕭組織動員與地方互動完整，未來轉進國會不是沒機會。

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