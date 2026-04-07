習近平去年清算98.3萬官員 任內新高╱8名兩院院士遭除名 疑因外售軍備實戰「落漆」

國安局指出，中國前工程物理研究院院長劉倉理等8名中國兩院院士遭除名，不排除與中共出售委內瑞拉等國軍事裝備，在實際戰事中效能不佳有關。（國安局提供）

國安局最新報告統計指出，中國擴大對官員打貪肅紀，去年共計處分九十八．三萬名黨政官員，創中國國家主席習近平任內新高，其中劉倉理等八名中國兩院院士遭除名，不排除與中共出售給國外軍事裝備卻在實戰中「落漆」有關。

國安局最新書面業務報告指出，中國在政治上擴大對官員打貪肅紀，去年計處分九十八．三萬名黨政官員，創習近平任內新高。

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國安局說明，中共今年以來持續查處政治局委員兼軍委副主席張又俠、軍委聯合參謀部參謀長劉振立等二名上將、政治局委員馬興瑞，以及重慶市長胡衡華等十七名「中管幹部」；另外，中國前工程物理研究院院長劉倉理等八名中國科學院、中國工程院院士遭除名，不排除與中共出售委內瑞拉等國軍事裝備，在實際戰事中效能不佳有關。

中國經濟方面，國安局指出，去年中共經濟增速逐季下滑，尤其消費疲弱且投資負成長，中共今年「兩會」調降經濟成長目標為四．五％至五％，保守看待經濟前景，並將擴大內需列為首要工作。

美中互不讓 未來川習會成果有限

國安局進一步分析，美國對中共仍加徵約三〇％關稅；中共戰略夥伴委內瑞拉、伊朗，相繼遭受美國武力打擊，影響中共能源供應安全及「一帶一路」佈局，美、中已推遲領導人會面，雙方地緣競爭關係未見緩減，經貿談判角力亦無退讓跡象，未來舉行「川習會」，具體成果恐受侷限。

國安局說明，對於中共內、外面臨經濟不振、地緣政治競爭等壓力，治理風險升高，但仍不斷對我操作軍事威懾、灰色地帶襲擾等複合式威脅，以及在國際擴大對我「去主權化」作為，國安局將靈活調整對中共情報佈蒐作為，即時掌蒐中共情勢變化，以及對台威脅預警情資。

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