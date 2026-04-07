國安局報告》中共誘我AI、半導體產業設廠 謀奪技術

（路透檔案照）

加強對我國「壓拉」兩手策略

國安局最新業務報告指出，中共加強對我國「壓拉」兩手策略，除國際打壓、以「懲獨」措施跨境鎮壓之，也試圖藉推動設立「台灣光復紀念日」渲染「台灣回歸」，混淆國際視聽，更側重拉攏我國AI、半導體等高科技產業赴中設廠，謀劃取得我國先進製程晶片等關鍵核心技術與產品，突破國際科技圍堵。

國安局說明，在國際打壓方面，中共援引「申根邊境法典」等規範，施壓歐洲國家禁我官員入境，後續更要求立陶宛更改我駐處名稱；中國外長王毅一月赴非訪問時，更策動索馬利亞、衣索比亞、賴索托等親中國家，附和扭曲聯大第二七五八號決議，形塑「國際一中」。

請繼續往下閱讀...

對台統戰交流方面，國安局說明，中共在今年「兩會」加大推動宣傳設立「台灣光復紀念日」，意圖渲染「台灣回歸」，同時採取「區隔化」統戰策略，拉攏我各界人士赴中，藉機宣傳。

在跨境鎮壓方面，國安局表示，中共推出系列「懲獨」措施，揚言可域外執法，在台製造恐慌與對立，形塑對台「治理」假象。

滲透竊密方面，國安局說明，中共以投資、經商或金酬等利益，引誘我退役人員接觸現役軍人；另以網路平台利誘尋求借貸的現、退役軍人，以遂行交付機敏資料換取資金，以及拍攝效忠中共影片、錄音檔或誓約書等任務。我國去年至今年三月，起訴共諜案人數計五十八人，其中現、退役軍人計三十二人，占比約五十五％。

此外，國安局也指出，中共側重拉攏我國AI、半導體、精密機械等高科技產業赴（留）中設廠，持續對我國進行人才挖角、科技竊密及收購管制貨品，謀取得我先進製程晶片等關鍵核心技術與產品，突破國際科技圍堵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法