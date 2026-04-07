陸委會︰法定授權範圍內 移民署仍可再次收容中國人

陸委會強調，在兩岸條例修正前，中國人士經主管機關實施替代收容期間，如有發生違反收容替代規定者，主管機關移民署仍可在法定授權範圍內實施再次收容，並非完全無法處置。（資料照）

因兩岸關係特殊，移民署採兩套收容制度，外國人適用「入出國及移民法」，在「替代收容」期間，若違規或失聯，可再予收容；中國人士適用「兩岸人民關係條例」，收容天數最高為一五〇天，「替代收容」期間違規或失聯，只能「告誡」，衍生相關國安漏洞。陸委會昨回應，主管機關移民署仍可在法定授權範圍內實施再次收容，並非完全無法處置；移民署則說，已在研議修法。

陸委會表示，有關境外人士在依法強制出境前的收容階段，政府一向採平等原則方向立法。「入出國及移民法」於二〇二三年六月修正後，陸委會原已配合擬定兩岸條例修正草案，惟因主管機關又規劃於短期內再次修正移民法，為避免兩岸條例於短時間內頻繁修正，政府爰暫緩審查兩岸條例修正案，並待移民法本次完成修法後一併修正。

請繼續往下閱讀...

盼修法後 所有境外人士收容法制一致

陸委會強調，在兩岸條例修正前，中國人士經主管機關實施替代收容期間，如有發生違反收容替代規定者，主管機關移民署仍可在法定授權範圍內實施再次收容，並非完全無法處置。政府後續將儘速依序完成移民法與兩岸條例的修正，祈使所有境外人士收容法制一致，減輕執行困擾。

移民署說，不論是中國人或外國人，一旦超過收容天數仍無法遣返者，只能依法做成收容替代處分，讓他們以人保或錢保的方式離開收容所，同時搭配定期向專勤隊報到或聯絡、指定受處分人居住於適當處所等方式來進一步管控。

一名官員指出，移民署過去發現有不少外國人在收容替代處分期間有違規情形，因此三年前推動入出國及移民法修法，一旦違規可再次收容，而且收容期間重新計算，新法前年三月上路後，具有相當的約束力。相較之下，兩岸條例卻沒同步修法，導致對中國人士失去執法武器。

移民署說，移民署已於去年底再次研修入出國及移民法，增訂授權移民署得規範受處分人於收容替代期間應遵守事項，以及涉及有危害國家安全之虞者，經移民署會商相關機關共同審認後，得再次收容，且收容期間另行計算等修正條文草案，目前正會商相關機關意見，避免出現國安漏洞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法