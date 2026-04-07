自由日日shoot》中國偷渡犯最多收容150天 就能全台趴趴走╱移民署研議修法 堵國安漏洞

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兩套法律規範 外國人違規失聯可再收容 對中國人卻無此罰則

中國人士在台涉案服刑完畢後等待遣返，由移民署收容，但依「兩岸人民關係條例」，收容日數上限為一五〇天，一旦超過日數，移民署只能依法做成類似法院交保的「收容替代處分」，當事人就能離開收容所到處趴趴走，有官員擔心，如果未來中共政府刻意派遣大量偷渡客來台，即使被逮，只要「熬過」收容天數上限，就能達到「假偷渡、真滲透」的目的，恐成另類國安隱憂。

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中國前海軍艇長阮芳勇駕駛快艇偷渡來台後被判刑八個月，送去移民署收容所等待遣返，收容期滿後，移民署只能讓他以「收容替代處分」離開，沒想到他卻趁機接受網路媒體訪問。一名中國籍楊男在二〇二三年五月偷渡遭逮，被判刑三個月、收容五個月後返回中國；他返中後發布多支離開收容所後，在台趴趴走的影片，甚至還去環島，偷渡犯變觀光客，引發社會譁然。

官員憂中國大量派人「假偷渡、真滲透」

據了解，因兩岸情勢特殊，移民署處理「收容」有兩套法規與做法；外國人用「入出國及移民法」，中國人則是「台灣地區與大陸地區人民關係條例」。入出國及移民法三年前曾修法，新法讓外國人在收容替代處分期間若有違規或失聯，可再次收容；兩岸條例卻沒類似罰則，導致中國人在收容替代處分期間，就算違規、失聯，也無法再次收容，移民署除了「告誡」，別無他法。

移民署統計，去年移民署收容的外來人士約有二萬多人，其中已遣送出境者達一萬九千多人，有一千多人經移民署做成收容替代處分，離開收容所但尚未出境。在這一千多人中，有十餘人是從中國偷渡來台被檢警查獲，可是受限目前兩岸情勢，短期內無法順利遣送。

有官員擔心，如果未來中共政府刻意派遣大量偷渡客來台，就算被抓、服刑，只要中共不理會我方提出的遣返需求，這些偷渡客「熬過」移民署收容天數上限，就能達到「假偷渡、真滲透」的目的，恐成國安隱憂。

法界建議兩岸條例 參考移民法規定修法

名綸法律事務所主持律師房彥輝建議，「兩岸人民關係條例」可參考「入出國及移民法」的規定與精神修法，於延長收容期間屆滿前，認為仍有繼續收容必要，或有危害國家安全之虞者，由移民署會商有關機關共同審認後，聲請法院裁定「再延長收容」，且再延長收容之期間重新計算，以補強制度漏洞。

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