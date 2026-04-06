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    首頁 > 政治

    國民黨自亂陣腳 民進黨陳素月穩紮穩打

    2026/04/06 05:30 記者張聰秋／彰化報導
    民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月，選戰策略聚焦爭取中間選民支持。（取自臉書）

    民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月，選戰策略聚焦爭取中間選民支持。（取自臉書）

    年底彰化縣長人選，民進黨提名立委陳素月，早已就戰鬥位置，國民黨迄今仍喬不攏人選，甚至傳出多數地方大老支持徵召律師魏平政參選。陳素月昨表明在國民黨確定人選前不便表示意見，不過，她強調，彰化藍大於綠的選民結構未變，中間選民約十萬人，主要選戰策略聚焦爭取中間選民支持，她和民進黨都不能太「靠勢」，更不能過度依賴基本盤。

    三十多年來彰化縣長選舉，出現「民進黨做一屆、國民黨做兩屆」也就是「綠一藍二」的政治輪替魔咒，現任國民黨縣長王惠美年底卸任，民進黨能否重返執政，讓藍天變綠地？攸關二〇二八年總統大選。

    端政見 讓年輕人敢生、好養

    陳素月說，彰化選民很難接受平時未在地方經營服務者，空降人選要獲得青睞沒那麼容易；但面對國民黨組織戰與派系整合，她不敢掉以輕心，早已將年底視為硬仗準備，她的施政藍圖與福利涵蓋長輩、中壯年到青年、兒少及婦女，尤其是育兒政策，她提出「育兒三二一、樂活YOUNG 媽咪」婦幼政見，要把彰化打造成年輕夫妻「敢生、好養、安心育兒」的友善城市。

    這項從受孕到托育的完整支持鏈「三」指的是重孕產守護，整合產檢補助十四次；試管嬰兒補助一年一次兩萬元，每個個案最高補助八萬元，並首創從懷孕至產後補助三次心理諮商，全面預防產後憂鬱。

    「二」段生育支持指的是生育補助（第一胎三萬、二胎五萬、三胎八萬），加碼兩萬元坐月子補助，實質減輕負擔。

    「一」條安心成長鏈為普設公設民營托嬰中心（〇到二歲），讓家長安心回歸職場。其次，讓童萌卡能更彈性使用，不限特約商店。

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