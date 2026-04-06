新聞幕後》藍營彰化魏平政突圍出線 蕭景田扮背後推手

國民黨彰化縣長提名遲未拍板，黨中央南下密會曝光，傳出將「空降」律師、前國民黨考紀會主委魏平政參選，魏的參選看板，已在彰化街頭出現。（記者張聰秋翻攝）

記者張聰秋／特稿

國民黨彰化縣長提名遲未拍板，檯面上三強角力，檯面下卻早已出現「第四人」，原本由呼聲最高的立委謝衣鳯，以及縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章形成三人競逐，但隨著黨中央南下密會曝光，情勢急轉直下，傳出將「空降」律師、前國民黨考紀會主委魏平政參選。為何魏會在選舉僅剩八個月的時間殺出？背後關鍵推手直指前立委蕭景田。

三月底，身兼副主席兼秘書長的李乾龍南下彰化，低調與地方大老闢室會商，清一色藍營重量級人物，包括縣長王惠美、前立委林滄敏、前議長白鴻森，以及謝家掌門人謝新興（謝衣鳯伯父）、謝新隆（謝衣鳯爸爸）兄弟等人。

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蕭曾涉林杏兒賄選案 魏幫打官司獲無罪

據了解，李乾龍提出可能的徵召人選，包括新北市副市長劉和然及台北市副市長林奕華，指兩人皆為彰化出身，試圖以行政歷練突圍地方派系，不過地方大老認為林奕華與彰化連結薄弱，討論熱度不高；王惠美則基於縣府與新北市互動密切，對劉和然的行政資歷與施政經驗給予肯定，但未能獲得多數共識。

關鍵轉折出現在蕭景田。熟悉地方派系運作的他，力挺同為社頭鄉子弟的魏平政。據指出，二〇二二年九合一選舉時，蕭捲入台北市議員林杏兒賄選案，調查人員上門搜索時，蕭翻牆逃走，後來主動到案仍被聲押禁見，最後獲交保，法院審理後，蕭景田最終獲無罪，幫蕭打官司的律師正是魏平政，這份大恩情讓蕭景田決定相挺。

蕭景田的發聲獲得大老們的附議，王惠美也不反對，李乾龍附帶條件要求蕭回鍋接任彰化縣黨部主委，統籌年底彰化選戰，謝家兄弟認同這樣的安排。

黨中央南下密會拍板 謝家長輩也認同

競選經費來源也是國民黨提名人選的重要考量。謝衣鳯、魏平政的家族都有相當的經濟實力，十八年前檢警查察地下簽賭集團，謝家曾被查扣七千萬元現金還被凍結帳戶，謝家長輩擔心司法事件重演，不希望謝家姊弟謝衣鳯、謝典霖一個選縣長、一個選議長「鋒芒太露」，因此力阻謝衣鳯參選縣長。

魏出身社頭絲襪世家 曾任考紀會主委

出身社頭鄉「絲襪世家」第三代的魏平政，五個兄弟姊妹排行老么，家族經營台灣絲襪品牌「琨蒂絲」，媽媽魏陳春惠於一九九八到二〇〇六年做過兩任社頭鄉長，卸任前，魏平政參選社頭鄉長但失利，魏平政在家族事業中曾被指派到台北進行外銷與銷售業務，隨後他轉往法律與政治領域，曾任國民黨考紀會主委，縱橫政商界。

面對「空降」質疑，魏平政強調自己彰化出生、長大，家人與事業都在彰化，先是彰化律師公會幹部建議他選，多位地方人士也認為他是合適人選。

地方人士透露，魏平政縱橫政商，反而成為派系之間可接受的折衷人選。謝衣鳯民調較佔優勢，柯呈枋、洪榮章相比魏平政，在經費資源與動員力仍有一段差距下，黨中央轉向徵召第四人魏平政，也成為地方派系較能接受的結果，只是空降能否獲得選民青睞，仍待觀察。

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