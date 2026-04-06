本週鍘李貞秀？ 民眾黨暗潮洶湧

民眾黨中評會擬在九日開鍘李貞秀，但創黨主席柯文哲傾向力保，週四中評會恐再掀波瀾。（資料照）

民眾黨中評會擬在九日開鍘李貞秀，但民眾黨創黨主席柯文哲對此案的態度不明，也讓部分中評委無所適從。據悉，民眾黨主席黃國昌、宜蘭參選人陳琬惠近期紛紛向柯文哲施壓，盼能開除李貞秀；李也向柯求助，目前柯傾向力保李貞秀，週四中評會恐再掀波瀾。

柯傾向力保李貞秀

柯文哲在二〇二四年立委選舉時擬將中國籍配偶徐春鶯列入不分區立委名單，如今徐因涉長期與中共組織往來並匯報國內政情，被檢調依「反滲透法」等罪起訴；檢調更發現，徐長期與上海市統促會副主任等官員密切往來，更與其討論現任民眾黨中配立委李貞秀「接班布局」。

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李貞秀自今年進入國會後，被發現違反「兩岸條例」，在登記參選立委時有中國和台灣「雙重戶籍」，更違反「國籍法」未放棄中國籍，行政部門認定其不具立委資格；李貞秀卻挾中國配偶身分大鬧立法院內政委員會。

在民眾黨內李貞秀亦不受待見。李被掀出是新竹市長高虹安涉貪案檢舉人，又在柯文哲京華城案一審前夕開直播爆料高虹安收了柯文哲七百萬元，引發黨公職不滿；中評會擬在九日召開會議，依據黨內「紀律評議裁決準則」第卅六條，對李祭出除名處分。

不過，民眾黨內憂心請神容易送神難，李貞秀如一把雙面刃，將其開除或許能暫時擺脫民眾黨染紅、中國立委滲入國會等負面形象；但以李貞秀是否會在被開鍘後，以復仇之名將民眾黨內部的秘密全部掀出？

據民眾黨立委透露，不分區立委職務捐每年為一二〇萬元，兩年共計二四〇萬元，本屆遞補立委責任額期限於上個月底，得展延一次不超過三個月。李貞秀近期四處籌錢，擔憂黨內高層又以責任捐遲繳為由將其開除。

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