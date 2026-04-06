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    首頁 > 政治

    國民黨推影片展示「躺平」 稱和平最大

    2026/04/06 05:30 記者林欣漢／台北報導
    國民黨主席鄭麗文明將啟程訪問中國，預計與中共總書記習近平會面。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文明將啟程訪問中國，預計與中共總書記習近平會面。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請，七日至十二日將率團訪中，有官員質疑，「鄭習會」是中共主導套裝行程，國民黨最大風險，在於把台灣的未來，寄望於中國領導人的善意。國民黨則透過AI影片，展示各種「躺平」時刻，強調真正的強大，從不需要大聲喧嘩，而是給予人民一份「不需擔憂」的穩定，「有和平才能躺平，和平最大」。

    鄭麗文預計七日中午從松山機場飛往上海，再前往南京；八日上午赴中山陵謁陵，返回上海，九日下午前往北京。隨團成員包括副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑，以及智庫副董事長李鴻源、文傳會主委尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、主席辦公室特別顧問李德維、青年事務發展委員會主委連勝武等人。

    熟稔中共統戰的官員官員批評，這完全是由中共一手主導的「套裝行程」，媒體採訪要向中國國台辦報名，連鄭麗文赴中搭乘的班機，都是中國籍的航空公司，「鄭習會」勢必困在中共所預設的「一中框架」，這樣如何守護中華民國台灣？

    國民黨則表示，真正的強大，從不需要大聲喧嘩，而是給予人民一份「不需擔憂」的穩定。國民黨更透過AI影片，展示陽光下、星空下的各種「躺平」時刻，指和平是繁榮的唯一根基，強調「有和平才能躺平，和平最大」。

    前國民黨副主席連勝文則發文提醒，父親連戰二〇〇五年的「和平之旅」，事前低調籌劃數個月，甚至連家人都不知道，待所有細節都確定後，才對外宣布。

    對於「鄭習會」沒有藍委同行，有藍委坦言，是給大家下台階，搞不好真的有人想去。一名藍營縣市議長表示，年底地方選舉主要是聚焦地方議題，兩岸關係不是影響選情的重要因素，且只要交流能帶來民進黨做不到的兩岸紅利，反而能獲得選民認同，希望鄭麗文能有足夠的政治智慧，除了在交流時表達國民黨對兩岸締造和平關係的期望，也要適時且堅定的為台灣發聲。

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