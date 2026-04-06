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    首頁 > 政治

    中共拜黃帝喊統一 陸委會：清明統戰

    2026/04/06 05:30 記者陳鈺馥／台北報導
    中國統戰部、陝西省人民代表昨在陝西舉辦「二〇二六清明公祭軒轅黃帝典禮」，前國民黨代理主席林政則出席。（翻攝直播）

    中國統戰部、陝西省人民代表昨在陝西舉辦「二〇二六清明公祭軒轅黃帝典禮」，前國民黨代理主席林政則出席。（翻攝直播）

    國民黨主席鄭麗文訪中前夕，中國統戰部、陝西省人民代表昨日在陝西舉辦「二〇二六清明公祭軒轅黃帝典禮」，中共以祭文向黃帝稟告，「汗青永紀寶島光復，歸心切切，統一大勢斷不容獨」，並邀請前國民黨代理主席林政則出席見證；陸委會痛批，中共以清明公祭黃帝做為重要統戰活動，把清明節染上政治色彩。

    前國民黨代理主席林政則出席

    陸委會表示，清明節祭祖的習俗源遠流長，與黃帝神話毫無關聯，中共自二〇〇四年以後開始在清明公祭黃帝做為重要統戰活動。

    中共官方主辦的「二〇二六清明公祭軒轅黃帝典禮」，昨由中國人大副委員長洛桑江村、全國政協副主席楊震、中共陝西省委書記趙一德、海協會會長張志軍等中共官員敬獻花籃。

    中國官媒央視以特別節目方式現場直播，宣傳敲響卅四響鐘聲，代表中國卅四省、香港及澳門特別行政區、台灣地區，共同紀念人文初祖軒轅黃帝，並介紹黃帝陵境內的思源陵，象徵兩岸「同根同源」。

    陝西省長趙剛宣讀祭文聲稱，「港澳與國運共融，…汗青永紀寶島光復，歸心切切，統一大勢斷不容獨」。

    此外，中媒報導，中共舉辦的「文脈永續與復興之路」座談會，四日在陝西省黃陵縣中華始祖堂召開，陝西省副省長徐明非、海協會會長張志軍、前國民黨代理主席林政則出席；張志軍稱，海峽兩岸同享黃帝文化、共信人文共祖，可以藉尋根活動為契機，推進「祖國和平統一」進程。

    台灣社社長、高雄大學應用經濟系副教授翁銘章昨日受訪批評，中共本來沒有在祭拜鬼神的，這是中共利用清明舉辦的統戰活動。黃帝、蚩尤不是真實人物，都是製造出來的神話，現在為了要統戰台灣，中共邀請前國民黨代理主席等人參加，這是標準的統戰伎倆。

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