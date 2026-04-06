國安官員揭3大檢驗指標：中共施壓未停 鄭習會就是玩假的

國民黨主席鄭麗文明將啟程訪問中國，預計與中共總書記習近平會面。（路透資料照、本報合成）

國民黨主席鄭麗文明將啟程訪問中國，預計與中共總書記習近平會面。國安官員受訪指出，這場會面究竟是中國釋出善意，還是另一套對台統戰劇本，可從三大關鍵指標加以檢驗，若中國不停止對台軍事威脅、不停止對台國際打壓、不釋放拘押的台灣宗教人士，足證這場會面是「玩假的」。

國安官員分析，北京選在「川習會」前及美國忙於應對伊朗戰事之際，透過「習鄭會」向國際創造「台灣多數民意支持北京所定義的一中」的假象，企圖藉此影響美國總統川普對台態度，進而削弱美國對台軍售或在國際地位上的支持，同時將美方影響力從第一島鏈逐步推出去；國民黨則以杯葛、停審軍購及總預算，確保「習鄭會」沒有變數，讓北京得以落實透過「代理人」達成對台「實質管治」、干預台灣政治進程的野心。

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至於如何判斷「習鄭會」玩真玩假？國安官員指出，第一項指標為「是否停止對台軍事威脅」。中國正對第一島鏈展開全島鏈的軍事及灰色地帶威脅，假使「習鄭會」能促成北京停止對台日常軍事威脅，才能真正展現其對台灣不同於其他周邊國家的真實善意；反之則證明，「習鄭會」不過是對台統戰的另一套劇本。

第二項指標為「是否暫停對台國際空間的打壓」。世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）等國際組織的實質參與，攸關台灣人的切身福祉，北京當局如果真心關注台灣人民，沒有理由繼續阻止、打壓台灣的國際參與。

停止威脅、打壓 釋放台灣宗教人士

第三，先前部分基督教團體、一貫道人員前往中國傳道，已遭中國當局以非法名義拘禁至今，中國應「釋放因實質傳教遭逮捕的宗教界人士」，台灣人民對北京才可能有更多信任，其他也包含北京是否願意停止中國觀光客組團來台旅遊、自由行及中生來台就學的禁令等。

誤導國際社會 弱化美國對台的支持

國安官員強調，如果「習鄭會」落幕後，中國沒有停止對台的軍事威脅、沒有停止對台灣在國際空間的打壓，也沒有改變一切以統戰為目的的「交流」，就徹底證明這場會面終究是「玩假的」，核心目的只是誤導國際社會，弱化美國及全球對台灣的支持，並實質對台灣內部製造更多的分化與紛擾。

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