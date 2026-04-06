我海軍暌違8年通過巴拿馬運河》學者︰美國藉台灣 在拉美抗中

巴拿馬運河（美聯社檔案照）

海軍「大敦睦」遠航任務於台北時間三日通過巴拿馬運河，後續停泊於我國友邦貝里斯，是海軍睽違八年再度通過該運河。學者分析，敦睦艦隊通過巴拿馬運河，有與西方國家軍艦航經台海類似的戰略平衡意義，台灣某種程度上被當作美國的棋子，用於對抗中國在中南美洲的擴張與影響力。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，川普二．〇政府強烈要求巴拿馬政府收回運河營運權，巴拿馬最高法院今年初也已宣告，香港長江和記實業有限公司旗下子公司持有的巴拿馬運河港口業務合約無效。在此情況下，台灣便能藉由與美國的默契，派遣敦睦艦隊通過巴拿馬運河，具備外交與地緣政治連動的意義。

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蘇紫雲︰台灣出現的地方 中國自動退避

蘇紫雲認為，中南美洲受到川普政策影響，欲將中國勢力趕出去，未來台灣可以投入合宜資源，將政府開發援助（ODA）、安全協助、海巡合作等，當作鞏固外交的重要基石，提供中南美洲國家我國退役武器或輕兵器，並協助他們應對中國影子漁船威脅。

蘇紫雲指出，台灣海軍穿越巴拿馬運河，可以說是一種巧妙的外交藝術，只要台灣出現的地方，中國就會自動退避，如同西方各國派遣軍艦通過台海，具有類似的戰略平衡意義。

未來無論美國由哪黨執政，應都不會再放手，讓巴拿馬運河被中國拿去享有經營權。

蘇紫雲說明，敦睦艦隊的主要目的為訓練海軍官校畢業學生，直到二〇〇一年才首度穿越巴拿馬運河，二〇〇五年更直接繞地球一圈，穿越巴拿馬、蘇伊士運河；這次敦睦艦隊已穿越巴拿馬運河，未來是否會繼續往蘇伊士運河前進，走類似二〇〇五年的路線，橫越大西洋、地中海，再次環繞地球一圈，值得觀察。

蘇紫雲認為，在不影響反制中國灰色地帶襲擾的前提下，海軍若能年度遠航，有助於台灣安全合作及外交，也有助於戰術訓練。

政大政治系兼任教授嚴震生指出，海軍敦睦艦隊並非普通商船，能經過巴拿馬運河，巴拿馬運河公司一定有同意，以及美國出手幫忙。

嚴震生︰應趁川普執政 爭取與宏國復交

嚴震生分析，海軍艦隊經過巴拿馬運河，可與總統赴中南美洲訪問過境美國類比，屬於合情合理、最為方便的路線。嚴認為，台灣某種程度上被當作美國的棋子，用於對抗中國在中南美洲的擴張與影響力；現在中南美洲各邦交國都會看川普的臉色，不至於與台斷交，台灣應趁作風強勢的川普執政期間，爭取與宏都拉斯復交。

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