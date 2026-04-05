中選會人事案 政院待立院通過新名單再交接

行政院因不滿藍白在中選會人事同意權投票言而無信，因此將再提出新一波名單，待立法院通過後才一併辦理交接事宜。（資料照）

政院不滿藍白「言而無信」

中選會委員會因人數不足會議停擺五個月，立法院三月十四日完成人事同意權案並通過主委被提名人游盈隆等四人，不過行政院迄今仍未啟動交接及就職等程序。據了解，行政院因不滿藍白在此次人事同意權投票言而無信，因此將再提出新一波名單，待立法院通過後才一併辦理交接事宜，中選會委員會運作將持續卡關。

藍批「行政獨裁正在成形」

立法院國民黨團首席副書記長許宇甄批評，行政院長卓榮泰先對立法院三讀通過的法律採取「不副署、不執行、不編預算」的消極抵制，在中選會人事案演變為「不任命」，這已不是個案爭議，而是憲政秩序的破壞，「行政獨裁正在成形」。

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民眾黨團總召陳清龍也說，立法院通過四位中選會委員的人事同意權，等了大半個月，卓榮泰竟不肯發布人事令，還嗆聲立法院要先展現誠意，行政院就會配合，「請問這是什麼土匪在擄人勒贖嗎？」

行政院發言人李慧芝則表示，在行政院釋出善意後，在野黨仍然封殺了三位被提名人，行政院礙難接受這樣的結果。若後續立法院能展現誠意，行政院就會在程序上配合。

中選會原僅剩四位委員在任，依規定至少要五位委員才能舉行委員會議並決議。立法院會三月完成人事同意權投票，主委被提名人游盈隆及藍白推薦的委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等四人，獲立法院同意為中選會委員；副主委被提名人胡博硯及委員被提名人黃文玲、陳宗義等三人則遭藍白封殺。

卓榮泰三月中旬在立法院答詢表示，把一個獨立機關變成只有國民黨與民眾黨推薦的，民進黨、行政院提出的四人中三人落選，「談何誠信？如何合作？」他說，行政院會再送一次三人名單，希望藍白不能言而無信，「我願意補足程序，讓你們補足誠信。」

因此，儘管立法院已通過相關人事同意權案，行政院迄今仍未啟動人事任命、交接程序。據了解，行政院研擬提出新一波三位中選會委員被提名人，現正進行徵詢作業，待人選送交立法院並獲通過後，行政院再行一併處理七人後續交接事宜。

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