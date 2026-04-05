原本拒推監委人選》國民黨改口：府若有誠意 明示可推薦人數

國民黨文傳會主委尹乃菁表示，總統府若有誠意，可再度來函請國民黨推薦監委人選，依政黨比例，明示國民黨可以推薦多少人選，國民黨待看到總統府來函後，再做處理。（資料照）

府：尊重各政黨是否推薦人選

總統府函請推薦監委，民眾黨日前表態堅持廢監察院將婉拒推薦人選。國民黨昨天原先表示主張「廢人不廢院」、不推薦監委人選，後又更新說法，改成主張不廢監察院，但質疑邀在野推薦只是虛晃一招，要求總統府若有誠意，可再度來函請國民黨推薦人選。

總統府發言人郭雅慧回應，審薦小組廣邀政黨、學校、機關及公民團體踴躍推薦或自我推薦，目的就是廣納各界專業人才，襄助總統提出最適任的人選；「對於任何政黨是否推薦名單，總統府予以尊重」。

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第六屆監委任期至今年七月卅一日屆滿，總統府日前發函在野黨舉薦優秀適任人選。國民黨昨天稍早發布新聞表示，國民黨主張「廢人不廢院」，不隨賴清德總統起舞，不會推薦監委人選。但稍後更新說法，刪除「廢人不廢院」的主張，國民黨文傳會主委尹乃菁表示，國民黨主張不廢監察院，但不會配合總統府缺乏推薦人選細節、虛晃一招的假動作，決定不推薦監委人選。

尹乃菁：府可再來函 說明細節

尹乃菁指出，總統府一紙函文發來，內文中只有推薦截止日期，但沒有推薦人數等細節，毫無誠意，難道總統府是要國民黨推薦全數二十九位具清望的人士，讓民進黨團操作同意權行使，羞辱由國民黨推薦的監委人選嗎？國民黨質疑總統府就是政治操作、推卸責任給在野黨。

不過，尹乃菁也表示，總統府若有誠意，可再度來函請國民黨推薦監委人選，依政黨比例，明示國民黨可以推薦多少人選，國民黨待看到總統府來函後，再做處理。

郭雅慧則表示，公開徵才已於三月卅一日截止，審薦小組將秉持公正、客觀、審慎原則，持續傾聽社會各界意見，提出專業、適任、能回應社會期待的人選，並由總統依法、依職權完成提名作業。

尹乃菁也批評說，民進黨執政下的監察院早已成為執政黨工具，監察權名存實亡；前院長陳菊竟然可以請假逾一年，先前發生多位監委濫用公務車情事，監院說要自清卻不斷拖延，北檢最後全案簽結，涉及的監委全數安全下莊。職司官箴的監察院不能做公務員表率，讓基層公務員感到心寒。

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