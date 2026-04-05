國安官員：鄭習會是中共套裝行程 連搭乘航班都是中國籍航空

官員分析，習近平擔任中國國家領導人後，見過的國民黨榮譽、現任、卸任主席，甚至國民黨現任與卸任總統，前後總共九次，這次「鄭習會」是第十次，但對台政策只有步步進逼，「習五條」後更沒有給國民黨「各表空間」。圖為2024年4月10日馬英九與習近平在北京「馬習二會」。（歐新社檔案照）

被困「一中框架」 如何守護中華民國

國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請，定於四月七日至十二日率團訪中，兩岸官員昨批評，這完全是由中共一手主導的「套裝行程」，媒體採訪要向中國國台辦報名，連鄭麗文赴中搭乘的班機，都是中國籍的航空公司，隨行團員規模也大幅縮水，由此可知，「鄭習會」勢必困在中共所預設的「一中框架」，這樣如何守護中華民國台灣？

台灣媒體採訪 只限常駐北京記者

過去國民黨主席與習近平會面的行程，包括國民黨立委、工商團體，甚至採訪媒體，都會從台北一起搭機出發，一行人浩浩蕩蕩隨團赴中，但國民黨證實此次沒有立委同行；媒體只限北京常駐的少數台灣媒體派員報名採訪，至於工商團體隨團名單，至今也未公布，工商協進會理事長吳東亮日前受訪就坦言，「至少工商協進會沒有代表隨團」。

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官員透露，其實工商企業界也興趣缺缺，很多人對此行有所保留，國民黨可能四處打電話邀約，但三大工商團體未確定隨團，「很多工商界也怕被鄭麗文點名」。至於藍委未隨團，其實很多人也鬆了一口氣，因為他們有選區壓力，「也怕得要死」。

中共對台統戰 培養「愛國者」代理人

官員分析，習近平擔任國家領導人後，見過的國民黨榮譽、現任、卸任主席，甚至國民黨現任與卸任總統，前後總共九次，這次「鄭習會」是第十次，但對台政策只有步步進逼，「習五條」後更沒有給國民黨「各表空間」。中國對台統戰，向來以「愛國者治台」來培養代理人，從洪秀柱、馬英九，現在換成鄭麗文，事實上，鄭麗文當選黨主席，背後就有中國的助攻。

立院國民黨團提議延後國防特別條例草案朝野協商，遭質疑「鄭習會」有關。官員指出，放著國防特別條例不協商，跑去換取北京同意，拿此做為「投名狀」，當成赴中交流的門票，延宕台灣防衛力量的提升，小心觸犯「反滲透法」。

官員強調，鄭麗文口口聲聲稱「鄭習會」是為兩岸和平與穩定，台灣誰不要和平，她代表和平的主流民意嗎？國民黨最大風險，在於把台灣的未來，寄望於中國領導人的善意，但充其量只是走向統一的不歸路，其實是在摧毀台灣真正的和平。

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