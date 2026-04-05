暌違八年 敦睦艦隊通過巴拿馬運河

根據巴拿馬運河直播影像，海軍敦睦艦隊已陸續駛入巴拿馬運河。圖為岳飛艦於當地時間三日進入米拉弗洛雷斯閘門。（「諸葛風雲的異想世界」臉書提供）

海軍今年度敦睦遠航訓練支隊自二月底低調啟航後，動態倍受關注。根據巴拿馬運河直播影像，敦睦艦隊四日上午陸續駛入巴拿馬運河，這也是海軍暌違八年再度通過該運河。據悉，艦隊下一站將前往中美洲友邦貝里斯進行訪問；對此，海軍基於外交與任務機密考量，維持高度低調，不願證實確切靠泊行程。

總航期預計120天 創近年紀錄

本次海軍「大敦睦」遠航任務總航期預計長達一百二十天，不僅實地驗證我國海軍艦隊在長期不靠岸狀態下的遠航持續作戰能力與後勤補給實力，更寫下近年來我國艦隊航程最遠、任務天數最長的紀錄。

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據了解，今年度敦睦支隊由磐石油彈補給艦、成功級岳飛艦及康定級迪化艦組成。艦隊於台北時間三日抵達巴拿馬運河太平洋側外海錨泊等候檢疫。隨後於當地時間夜間，由迪化艦、岳飛艦、磐石艦依序進入船閘系統，順利跨越全長約八十二公里的地峽，不僅大幅節省往返太平洋與大西洋的航行時間與油料，更使艦隊足跡延伸至加勒比海等大西洋海域。海軍過去曾於二〇〇三年與二〇一八年通過巴拿馬運河。

艦隊首站已於三月十日至十二日造訪大洋洲友邦馬紹爾群島共和國。我駐馬紹爾群島共和國大使館當時表示，支隊長陳明峯少將於訪問期間拜會馬國總統海妮等政要，並開放當地民眾參觀磐石艦台灣特色展區。

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