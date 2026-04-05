藍延宕軍購協商被質疑配合「鄭習會」公督盟：國民黨上演「毀台三部曲」

國民黨主席鄭麗文訪中在即，立法院國防特別條例協商傳出藍營要求延後，引發外界質疑是為配合「鄭習會」。公民監督國會聯盟執行長張宏林昨受訪直指，國民黨此舉是「毀台三部曲」的進化。（路透、資料照，本報合成）

國民黨主席鄭麗文訪中在即，立法院國防特別條例協商傳出藍營要求延後，引發外界質疑是為配合「鄭習會」。公民監督國會聯盟執行長張宏林昨受訪直指，國民黨此舉是「毀台三部曲」的進化，公然將台灣二千三百萬人的安全與利益當作與中共談判的祭品，行徑惡劣。

張宏林：亂審、拒審 進化到拖審

鄭麗文三日受訪稱，此行只為兩岸和平與穩定，與軍購議題無關。張宏林指出，自第十一屆國會以來，藍白陣營正將台灣導向「毀憲亂政」，在預算審議上演「毀台三部曲」：從第一年的「亂審」，到隨後的「拒審」，現在則進化到「拖審」。

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他強調，無論是逾三兆元的中央政府總預算，或是高達一兆多元的國防特別預算，國民黨皆利用「討論不清楚」或「還在黨團協商冷凍期」等藉口惡意阻撓。這種不說不審、卻不斷拖延的手法，本質上就是在做「毀台的工作」，完全沒有扮演好「忠誠反對黨」應有的角色。

針對鄭麗文宣稱為不影響議事而禁止黨籍立委隨團，張宏林更直指，國民黨立委的出席率與發言率在立院三黨中均為最低、最差。他批評，多數國民黨立委已淪為不折不扣的「投票部隊」，有沒有來開會對議事影響有限，所謂為了留守開會而不能隨行的說法，根本是選舉前為了「騙選票」而編造的謊言，只是為了解決黨內內部壓力的「減壓」手段。

吳思瑤：中方恐施小惠 收買台灣

民進黨政策會執行長吳思瑤也痛批，國民黨為促成「習鄭會」，不惜延後軍購協商討好中國，「鄭還沒到北京就原形畢露」。她示警，中國極可能釋放「惠台方案」等小恩小惠，作為鄭的伴手禮收買台灣民意，背後代價卻是犧牲台灣的國格與安全，呼籲台灣人不要輕易被矇騙。

吳思瑤質疑，鄭麗文將「習鄭會」塑造成選舉利多，是不是把「去中國」當選舉工具呢？國民黨為促成這場會面，勢必付出很多討好中國的代價，出發前特地將軍購協商延後，也向國際社會釋放錯誤訊息—台灣最大在野黨為了見習近平一面，可以將重要軍購案擺一邊。

楊仲庭：鄭宛如地方官 赴中述職

台獨聯盟發言人楊仲庭受訪說，連國民黨大老趙少康都曾公開指證中共透過短影音平台介入國民黨主席選舉以扶植鄭麗文，顯見鄭就是中共積極培植的在台代理人。他直言，鄭麗文上任後最主要的戰績就是惡意拖延軍購案，讓台灣陷於防衛空窗期，此番參訪中國，宛如地方官員向「皇上」報告的「赴中述職」行程，再次證明國民黨已淪為中共的統戰工具與附庸。

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