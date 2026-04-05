（新北）競選主視覺被疑抄襲 李四川：2020年已用

國民黨新北市長參選人李四川的競選主視覺（右），與二〇二二年鄭運鵬的競選照片（左）高度雷同。（擷取自yuhung507/Threads）

國民黨新北市長參選人李四川競選主視覺引發爭議，其卡通風格扛著巨錘的形象，被網友質疑疑似抄襲民進黨鄭運鵬二〇二二年參選桃園市長的競選照片；另「會做事」標語也被指與民進黨新北市長參選人蘇巧慧標語相似。李四川昨回應，相關形象早於二〇二〇年已使用，是他從事工程建設的人生縮影，若要說抄襲，照理應該是別人抄襲他。

扛錘形象 與鄭運鵬競選照很像

蘇巧慧則表示，每個團隊都會有自己的創意跟想法，她都尊重，只要是好的事情、對的事情，能讓新北更好的事情，大家都應該要一起加油。

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喊出會做事 也與蘇巧慧標語相似

李四川昨日被問到競選團隊主視覺，遭質疑拿錘子形象疑似抄襲鄭運鵬、喊出「會做事」標語也與民進黨新北市長參選人蘇巧慧雷同。李四川指出，對民進黨而言可能只是一張照片，但對他來說，拿工具是他人生的縮影；早在二〇二〇年於高雄成立臉書時，就已使用這樣的形象。

李四川指出，原則上，理工背景的人，大多會把拿工具當成在城市建設、工程推動上的圖像。這個形象從二〇二〇年就已經存在，如果說抄襲，照道理應該是別人抄襲他。這張照片只是呈現他從各地一路以來推動建設、累積成果的過程，這不只是單一圖像，而是他人生的縮影。

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