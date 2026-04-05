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    首頁 > 政治

    參加議員初選 屢被指控出賣同志 賴苡任揚言公開幽靈連署案所有筆錄

    2026/04/05 05:30 記者甘孟霖／台北報導
    國民黨賴苡任參加台北市議員初選。（資料照）

    國民黨賴苡任參加台北市議員初選。（資料照）

    國民黨台北市北投、士林區市議員擬參選人賴苡任去年提案罷免民進黨立委吳思瑤期間涉入幽靈連署案，黨內同僚多次指賴被檢調調查時出賣前台北市黨部主委黃呂錦茹等同志。由於該選區黨內初選民調將於四月廿三日至廿五日登場，賴苡任前晚發文表示，最近有人把刀架在他脖子上，他必須反擊，只要再有人說他「抓耙子」、「出賣同志」，他就會公布所有人在調查局及北檢的筆錄。

    賴涉偽造文書等罪起訴

    限制出境出海至8月14日

    賴苡任去年涉嫌以偽造文書方式灌水連署份數「幽靈連署」，被北檢依違反個資保護法、偽造文書等罪起訴，台北地院審理中。台北地院承審庭於去年十二月九日已裁定，認為賴犯罪嫌疑重大，自十二月十五日起，繼續限制賴苡任出境、出海八個月，期限至今年八月十四日。

    賴三日晚間在臉書表示，最近已有人把刀架在他的脖子上，再不反擊就會倒下，只要黨內再有人說他「出賣同志」、「抓耙子」，他將會公佈「所有人」在調查局及北檢的訊問筆錄，「這個『所有人』，就是字面上的『所有人』，無論你過去是無名小卒，還是身居高位，無論你是不起訴，還是起訴」。

    賴苡任說，委曲求全只會招來更多攻擊，公布所有筆錄，社會自有公斷，什麼人說了什麼話，誰背叛了誰，誰又出賣了誰，屆時會一目了然，所有的來龍去脈便會攤在陽光下，交給人民去檢視。

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