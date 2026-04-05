輔選起手式 盧秀燕赴基：在野黨團結力量大

台中市長盧秀燕昨到基隆奠濟宮參拜還願，奠濟宮主委謝文賢（左二）勸進盧秀燕（右二）選總統。（記者盧賢秀攝）

台中市長盧秀燕昨天到基隆奠濟宮參拜還願、贈匾，也為基隆市長謝國樑助勢，被認為是全台輔選的起手式，盧秀燕表示，年底大選她一定比照往年一樣盡心盡力；他一向主張在野黨要團結，團結才會力量大。奠濟宮主任委員謝文賢勸進她選總統，盧說非常感謝他的期勉。

基隆奠濟宮開漳聖王一三七〇年聖誕三獻禮，盧秀燕前往參拜、贈匾「開漳聖蹟」，謝國樑、副市長邱佩琳、立委林沛祥、多位國民黨議員和民眾黨議員參選人都出席，被外界視為盧秀燕全台輔選起手式，沿途有許多民眾跟她握手、合照。

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盧指出，年底選舉，關係到縣市長、議員、里長等，非常重要，不只關係到每個縣市的發展，也關係到國家的前途，因此年底的大選，她一定比照往年一樣盡心盡力，只要有需要她的地方，她都會全力以赴，盡她的心力。

舉台中、基隆為例 喊藍白合

盧秀燕並以台中和基隆經驗喊話藍白合，她說，她一向主張在野黨要團結，團結才會力量大，台中市過去在幾次選舉中，被譽為全國第一個藍白合作的示範區，基隆也很好，謝國樑也邀請民眾黨邱佩琳擔任副市長，各方面都能去整合。在野黨一定要團結，團結力量大，「有競爭，台灣的民眾有選擇，國家才會進步。」

奠濟宮主委謝文賢表示，希望二〇二八年盧能從基隆台灣頭贏到台灣尾，以後匾額重新題名「總統盧秀燕」。盧回說，非常感謝他的期勉。

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