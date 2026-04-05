藍綠肉搏戰 17立委參選百里侯

年底選舉至少有四個縣市將上演「立委對決立委」。圖為高雄市長國民黨由柯志恩（左）再披掛上陣，迎戰經民進黨內整合出線的賴瑞隆（右）。（資料照）

台中、雲林、台南和高雄都上演「立委對決」

二〇二六年九合一選舉腳步逼近，朝野政黨正積極布局「百里侯」人選，其中由現任立委轉戰縣市首長的動向，成為重要觀察指標。經盤點，目前已有十七位立委獲黨內提名參選縣市長；若再納入可能人選國民黨謝衣鳯與民進黨沈伯洋，投身年底縣市長選舉的立委人數將上看十九人，約占現任一一三席立委的一成七。

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總人數上看十九人

國民黨方面，已確定獲提名、投入縣市長選戰的立委包括新竹縣徐欣瑩、台中市江啟臣、雲林縣張嘉郡、台南市謝龍介、高雄市柯志恩、屏東縣蘇清泉、宜蘭縣吳宗憲及金門縣陳玉珍等八人。立委長期深耕地方，具備穩固基層實力與豐富選戰經驗。至於彰化縣立委謝衣鳯，雖已表態參選，但尚未獲提名，後續是否納入提名名單仍待觀察。

民進黨今年採取提早布局策略，目前仍有七個縣市未正式提名。已確定參選的立委包括新北市蘇巧慧、台中市何欣純、彰化縣陳素月、雲林縣劉建國、嘉義縣蔡易餘、嘉義市王美惠、台南市陳亭妃、高雄市賴瑞隆及台東縣陳瑩等九人。此外，不分區立委沈伯洋被視為可能代表綠營角逐台北市長的潛在人選之一。

從區域分布來看，本次選戰至少有四個中南部縣市將上演「立委對決」的肉搏戰。其中，台中市國民黨提名立法院副院長江啟臣接棒市長盧秀燕，對上民進黨資深立委何欣純；雲林縣則出現國民黨張嘉郡代表張家班，迎戰民進黨老將劉建國。台南市部分，國民黨由謝龍介出馬挑戰基層實力強勁的民進黨陳亭妃；高雄市方面，柯志恩再度披掛上陣，迎戰經民進黨內整合出線的賴瑞隆，戰況備受關注。

三縣市藍白啟動整合

此外，藍白整合與否也是外界關注重點。民眾黨出身的無黨籍新竹市長高虹安尋求連任，國民黨已決定禮讓不提名。民眾黨另在新北市推出黃國昌、嘉義市提名張啓楷、宜蘭縣推派陳琬惠。國民黨與民眾黨日前拍板政黨合作協議，雙方同意在二〇二六年地方公職人員選舉中，縣市長合作將採「先提名、再整合、共同推舉一人」的方式進行，並遵守「現任者優先」原則，目前，三縣市的兩黨協商工作小組已啟動，朝全民調整合的方向推進。

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