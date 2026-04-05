《北市松信選區》許甫搶藍票動作大 藍︰沒幫助

國民黨台北市議員第三選區（松山、信義）四月十九至二十一日進行初選民調，民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案被判十七年重刑，國民黨議員秦慧珠認為，柯在背信、公益侵佔等罪鐵證如山，為此與民眾黨市議員參選人許甫互槓，許強調藍白合本是大方向。但秦慧珠認為，許甫近期大動作鞏固民眾黨基本盤，無法擴張中間選民，也對搶國民黨選票沒幫助。民進黨議員洪健益也說，該選區藍白不太可能合，民眾黨大動作不見得對選票加分。

藍議員︰無法擴張中間選民

秦慧珠昨表示，許甫要鞏固小草支持，當然要一直出來挺柯，鞏固基本盤，但這樣的言論對於擴張中間選票，甚至搶藍營的票沒有幫助。她分析，現在民眾黨氣勢不若二〇二二年，當時有母雞黃珊珊，還有即將要選總統的柯文哲，政黨能量強，但現在民眾黨難有引領全國性話題的角色，在政策上也難有突破，這局只能打防守戰，甚至未來需要市長蔣萬安站台，不能太批評蔣，但蔣有些政策跟前朝柯市府又有所不同，因此民眾黨在這次選舉的角色會比較尷尬。

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綠議員︰松信藍白不太可能合

洪健益說，許甫頻頻對外發言就是在搶票，不過現在整體社會對民眾黨的發言比較持保留態度，大動作不一定加分，目前還看不出好與壞，要等國民黨確定人選後才會較明朗，目前就是在打混戰。

他也認為，這區藍白不太可能合，五席國民黨加許甫要配票不容易，而民眾黨的票也不太可能流向國民黨，此次就看國民黨誰初選過關，假如都是女性出線，則對秦慧珠選情較為危險。

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