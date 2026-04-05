《北市議員初選》士北區泛藍參選爆炸 綠5人拚連任

台北市議員選舉，士林、北投選區泛藍陣營參選爆炸，圖為國民黨議員林杏兒。（資料照）

國民黨將提名5席 加上民眾、新黨、無黨籍恐9人大混戰 議員人人自危

國民黨台北市議員第一選區（士林、北投）四月二十三至二十五日進行初選民調，呈現大混戰，新人賴苡任被控「抓耙子」爭議未歇，也讓花卉公司副董事長黃子哲動念卡位拚初選；加上現任議員陳重文涉案判刑確定無法披藍袍參選，再添變數。市議員林杏兒說，國民黨本屆有四席已是很好成績，這次又提五席，加上陳重文、民眾黨籍議員黃瀞瑩、新黨籍議員侯漢廷、無黨籍議員陳政忠之女陳怡潔參選，泛藍陣營參選爆炸，現任藍營議員人人自危。民進黨陣營方面，此次僅提現任五席未擴大提名，市議員林延鳳說，五人各自都有基本票源，要等民進黨台北市長人選出爐才會有明確對策。

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新人賴苡任被控「抓耙子」 懲處未定案

賴苡任去年擔任罷免民進黨籍立委吳思瑤召集人，過程涉入幽靈連署案，被台北地檢署以違反個資保護法、偽造文書等罪起訴，全案審理中。

調查過程中，地方也盛傳賴苡任為求保全自身，將前市黨部主委黃呂錦茹等黨內同志供出。賴因此被國民黨全國黨代表、士林區義信里長許立丕具名檢舉「傷害黨譽」、出賣同志，建請開除，目前懲處未有定案。為此，黃子哲也登記參選，他質疑賴苡任被認定傷害黨譽，至今毫無悔意與歉意，把國民黨當塑膠？

黃子哲不願爭議人選「保送」 備戰救援

黃子哲也說，自己本來參選意願不高，但不出來登記，等於直接保送某個極有爭議的人來代表國民黨參選，很多人不樂見，這個階段他將秉持「選而不競，備戰救援」態度。

陳重文恐脫黨參選 藍營「保四」不易

陳重文身陷台智光弊案以及農會賄選案，一審被判有罪，國民黨資格審查小組已認定無法代表國民黨參選。是否脫黨參選，陳重文強調，自己一直為地方服務沒有中斷，一定會以爭取連任為最大目標。

林杏兒說，過去國民黨該區多是三席，本屆有四席已是很好成績，今年提名五席，陳重文恐脫黨參選，加上黃瀞瑩、侯漢廷、陳怡潔，相當九人要分泛藍選票，對藍營相當不利。若選戰後期又出現名人無黨參選，藍營選情將雪上加霜，保四已不易。

林延鳳說，此次民進黨保守提名五席現任議員，都各自有基本盤與經營區域，整體選情相對穩定，是否要採取聯合競選，目前黨部還未通知，要等台北市長人選出爐才會有明確對策。

台北市議員選舉，士林、北投選區泛藍陣營參選爆炸，圖為國民黨議員張斯綱。（資料照）

台北市議員選舉，士林、北投選區泛藍陣營參選爆炸，圖為國民黨議員汪志冰。（資料照）

無黨籍議員陳政忠之女陳怡潔投入士林北投議員選舉。（擷取自陳怡潔臉書）

北市議員選舉，民進黨在士北區僅提現任五席議員。 （資料照）

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