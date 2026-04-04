高虹安涉貪案 李貞秀被爆是吹哨者

民眾黨中配立委李貞秀上任以來爭議不斷。據掌握，高虹安涉助理費案時，李貞秀亦為向檢調檢舉的「內部吹哨者」，已被民眾黨內視為「抓耙仔」。（資料照）

與「明線」檢舉人林冠年關係密切 匿名提供高涉案證據

民眾黨中配立委李貞秀上任以來爭議不斷，上週直播更爆料指新竹市長高虹安曾收柯文哲七〇〇萬元，事後雖道歉，仍遭移送中評會。據掌握，高虹安涉助理費案時，李貞秀亦為向檢調檢舉的「內部吹哨者」，已被民眾黨內視為「抓耙仔」。

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黨內曾疑李是「抓耙仔」 力阻任不分區

對此，李貞秀接受記者查證時表示，她不回應個人事務。

民眾黨前新竹縣黨部執行長林冠年，二〇二二年八月因酒駕涉公共危險罪送辦，卻未向黨內通報，仍接受徵召參選竹北市長並完成登記，事後曝光遭開除黨籍。其後林冠年轉身成為高虹安助理費案的「吹哨者」，並自稱接獲前助理指控、將證據送交調查局北機站；據悉，林冠年是「明線」檢舉者，「暗線」則指向李貞秀。

李貞秀與林冠年關係密切，李曾任林冠年二〇二二年參選竹北市長的競選發言人，後因林涉酒駕遭開除而作罷。未料，在林冠年檢舉高虹安後，傳出李貞秀也提供高虹安涉案證據給檢調，並擔任檢舉證人；據記者掌握，李以「內部吹哨者」身分簽名檢舉，要求檢調保密其身分。

林冠年二〇二二年曾頻上節目爆料高虹安涉貪，近期又傳出曾與李貞秀共同成立資本額三百萬元的公司，且雙方後續仍保持聯繫，讓民眾黨內部不滿，再度掀起認為李貞秀是「抓耙仔」的質疑。

民眾黨過去召開黨代表大會時，就有黨代表質疑李貞秀為高虹安案的「抓耙仔」，直言害死高虹安的人怎能擔任不分區立委名單，力阻她列入，儘管黨內曾討論，最終仍基於讓新住民在國會發聲的考量，決定納入名單。

民眾黨原定調既納入就應力挺，未料李貞秀爭議連環爆，不僅指控高虹安曾收柯文哲七〇〇萬元，還捲入中共點名接班徐春鶯疑雲，震驚黨高層，也引發內部強烈反彈，質疑提名決策失當。

前民眾黨新住民委員會主委、中配徐春鶯涉違「反滲透法」被起訴，涉嫌接受中共指示培養中配參政；陸委會直指中共對中配團體有高度組織化的介入，也讓外界與民眾黨內關注李貞秀是否同樣遭到吸收。

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