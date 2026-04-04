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    首頁 > 政治

    軍購別被誤導》發價書非報價單 是美方軍售同意書

    2026/04/04 05:30 記者方瑋立／台北報導
    國防特別條例持續在立法院卡關，針對國民黨版限制「收到發價書（LOA）」才審新條例（即所謂＋Ｎ）等嚴格條件，學者昨受訪表示，美方發價書具「同意」性質，是回覆我國為詢價並提出的要價書（LOR）。圖為對美軍購的M109A7自走砲，首期款期限也已到期。（取自BAE Systems官網）

    國防特別條例持續在立法院卡關，針對國民黨版限制「收到發價書（LOA）」才審新條例（即所謂＋Ｎ）等嚴格條件，學者昨受訪表示，美方發價書具「同意」性質，是回覆我國為詢價並提出的要價書（LOR）。圖為對美軍購的M109A7自走砲，首期款期限也已到期。（取自BAE Systems官網）

    國防特別條例持續在立法院卡關，針對國民黨版限制「收到發價書（LOA）」才審新條例（即所謂＋Ｎ）等嚴格條件，學者昨受訪表示，美方所送來的發價書具「同意」性質，是回覆我國為詢價並提出的要價書（LOR），此前台美間已就案項進行完整研議，並非一般商業間可以再「討價還價」的「報價單」；國防部也強調，預算能否如期通過，不僅影響建軍進度，更涉及台美雙方的戰略互信。

    預算卡關影響建軍 更不利台美戰略互信

    美方對外軍售屬於政府對政府的合約，規定嚴謹，是代表買受方向美國廠商議約的可靠管道，當廠商發生意外或爭議事件，美方也會代表我國向廠商求償索賠。國防部強調，特別條例所列軍購案，均與美方完成先期協調，確立供售意願、產線與交期等關鍵因素，建請立法院盡速完成審查，俾利國軍建軍備戰、嚇阻侵略，以維國家安全。

    國防院所長蘇紫雲昨受訪表示，民間常將發價書誤解為一般商業的報價單，還能討價還價，這是對軍購的誤解。軍購完整流程是我方遞交提出需求的「要價書（Letter of Request」，其性質接近「詢價」，表達採購意願並詢問品項、性能與概略價格，並展開與美方的磋商；待美方完成審查決定供售後，就會向我方發出「發價書」，全稱為Letter of Offer and Acceptance，直譯是「同意供售信函」。

    蘇紫雲：發價書並非讓買方「殺價」工具

    蘇紫雲指出，發價書一旦核發，代表雙方前期已談妥採購細節與意願，美方以此文書正式回覆「同意賣給你」，內容包含確定的品項與數量，並非讓買方進行「殺價」的工具，僅能針對預算分配在小範圍內做數額的酌減。他形容，要價書如同詢價單，而發價書則等同於雙方已達成共識後正式報價的同意書。

    蘇紫雲也說，若我方簽署發價書後卻因預算未過而無法支付首期款，情況將相當「尷尬」。他強調，美方基於互信，已由安合局指示先以聯邦政府資金代墊訂金，讓議約等程序先行，這顯示美方對台灣防衛的高度支持，但若台灣預算持續延宕，恐令華府質疑台灣自我防衛的決心。

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