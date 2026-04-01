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    首頁 > 政治

    民進黨屏縣內埔鄉長初選 鍾育杰涉賄交保

    2026/04/01 05:30 記者葉永騫、蔡宗憲／屏東報導

    民進黨屏東縣內埔鄉長黨內初選，參選人鍾育杰涉嫌招待黨員及民眾旅遊，違反公職人員選罷法，屏東地檢署三十日聲押鍾育杰、導遊利秀琴，屏東地方法院則裁定鍾育杰以二十萬元、利秀琴十萬元交保候傳，但限制住居、出境、出海；民進黨縣黨部強調，內埔鄉長初選期程不受影響。

    民進黨內埔鄉長初選競爭激烈，現任內埔鄉民代表鍾育杰與前縣府客務處長李明宗兩人力拚出線，屏東地檢署日前獲報，參選人鍾育杰涉嫌違反公職人員選舉罷免法，對有投票資格民眾行期約與交付賄賂等情事，遂指揮屏東縣調查站、屏東縣刑警大隊於三月三十日前往鍾育杰服務處、住處等地搜索，並傳訊相關人員三十餘人。

    檢調追查鍾育杰涉嫌招待黨員及民眾旅遊時，將搭乘遊覽車的民眾全帶回訊問，並到民進黨屏東縣黨部核對黨員名冊，當天參加中部一日旅遊的民眾則表明是交錢旅遊，但檢調比對行情後，發現價位顯不相當，且在遊覽車上的民眾被要求支持特定對象。

    檢察官訊後認為鍾育杰及導遊利秀琴犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見；對於法官准予兩人交保的裁定，屏檢表示將研議是否抗告。

    民進黨屏東縣黨部表示，初選期程不會改變，四月十六日進行民調、十八日黨員投票。

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