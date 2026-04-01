中國制裁古屋圭司 外交部：無端生事 可悲

中國政府宣布制裁日本「日華議員懇談會」會長的眾議員古屋圭司（見圖），外交部政次陳明祺昨表示，此舉充分顯現中國的跨境鎮壓不但無效，也是自己給自己創造問題，實在很可悲。 （資料照）

中國政府宣布制裁日本「日華議員懇談會」會長的眾議員古屋圭司，外交部政次陳明祺昨表示，中國之前才制裁美國國務卿盧比歐，為了「川習會」又自己找下台階，充分顯現中國的跨境鎮壓不但無效，也是自己給自己創造問題，實在很可悲。

卓揆批北京製造「國際笑話」

針對中國制裁古屋圭司一事，行政院長卓榮泰受訪直言「這是一場國際笑話」，正好打破國民黨主席鄭麗文所稱「全世界都奉行一中政策、九二共識」之說，並表示日方的後續反應，將呈現國際社會對前述主張的實際立場。

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古屋圭司三月中旬訪台時建議推動日本自衛隊、台灣軍方及美國軍隊的「軍樂隊」進行象徵和平的文化交流，中國政府三月卅日宣布對其制裁，凍結其在中國境內的資產，並禁止入境中國。國台辦則嗆聲，古屋圭司執意同「台獨」分裂勢力持續勾連滋事，嚴重干涉中國內政，依法反制，以儆效尤。

陳明祺指出，日華懇是中華民國台灣長期的友人，外交部對中國用跨境鎮壓方式進行外交表達強烈不滿、不以為然。他說，台灣與中國互不隸屬是國際公認的事實，中國常常無端生事，將來有需要，他們還是要自己找下台階。中國這樣來威脅往往會得到反效果，這種跨境鎮壓的行為令人不齒。

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