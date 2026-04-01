南韓擬更新入境卡 外交部：我暫緩調整措施

外交部發言人蕭光偉昨表示，已獲悉韓方為便利國際旅客，目前正進行內部行政及技術研議，進一步更新電子入境系統，因此外交部決定，我方將先暫緩原定針對電子入境系統的相關更改措施。（記者方瑋立攝）

南韓電子入境系統去年上線後，在「目的地」等欄位將我國錯誤標記為「中國台灣」，外交部要求韓方於三月底回應，否則我國將把台灣電子入境表中的南韓英文調整為「KOREA（SOUTH）」。外交部昨證實，南韓正在行政及技術程序上重新檢視，刪去爭議欄位。有鑑於此，我國將暫緩調整台灣電子入境表的反制措施。

南韓電子入境卡系統自去年二月上線，「出發地」及「下一目的地」欄位一直將台灣列為「中國（台灣）」，外交部上月十八日反制，將我國「外僑居留證」中原列「韓國」的名稱標示調整為「南韓」；若三月底仍未獲回應，將把台灣電子入境表中的南韓英文調整為「KOREA（SOUTH）」。

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外交部發言人蕭光偉昨表示，已獲悉韓方為便利國際旅客，目前正進行內部行政及技術研議，進一步更新電子入境系統，因此外交部決定，我方將先暫緩原定針對電子入境系統的相關更改措施。

外交部次長陳明祺昨受訪證實，外交部會觀察韓方重新審視並調整電子入境程序及系統的後續發展，再做進一步評估。外交部盼對方能快速更正，畢竟台韓是民間往來非常密切的國家，在第一島鏈也有安全上必須合作之處，希望不要因為這樣的小問題，妨礙正常交往。

南韓媒體報導 將刪爭議欄位

據韓聯社報導，南韓外交部發言人昨表示，將刪除電子入境深報表中的「前一出發地」、「下一目的地」欄位，並適用於所有國際旅客。

韓方表示，此舉是為提升旅客便利性、簡化出入境系統流程，讓紙本與電子申報表格式一致的「技術與行政性措施」，並非針對台灣所訂定的期限而採取行動，而是基於有助於韓台之間非官方、實質合作發展方向進行處理。

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