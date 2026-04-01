挺台灣 歐洲一日兩團拜會賴總統

總統賴清德昨在總統府接見歐洲議會「安全暨防衛委員會」官方代表團，並與委員會主席史琪曼（左六）等人合影。（總統府提供）

賴清德總統昨分別會見歐洲議會「安全暨防衛委員會」籌組官方代表團、英國國會「台英國會小組」訪團，賴感謝歐洲議會代表團訪台，期盼進一步增進台歐盟的理解、信任、合作；他也希望英國繼續支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），共創印太經貿新局。

歐洲議會「安全暨防衛委員會」主席史琪曼表示，台海和平穩定不僅與區域相關，也影響到歐洲的安全與繁榮，歐洲支持穩定、對話、反對脅迫及任何以武力單方面改變現狀的行為，此一立場清晰且明確，並將持續採取負責任且務實的歐洲方針。

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「台英國會小組」共同主席羅根勳爵表示，此行是為了向台灣政府與人民展現英國對台灣的支持。英國讚賞台灣的自由民主，特別是在一個並非所有國家皆為民主體制的地區。他贊同賴總統對台海的談話，以及強調維持台海暢通對國際貿易的重要性，這在當前動盪的國際情勢下至關重要。他表示，倫敦日復一日地爭取讓台灣參與國際事務與國際組織，未來也將持續努力。

總統賴清德昨在總統府接見英國國會「台英國會小組」訪問團，與台英國會小組共同主席、上議院議員羅根勳爵（左）熱情擁抱。（總統府提供）

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