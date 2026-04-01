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    首頁 > 政治

    美參院訪團拜會立院 討論軍購議題

    2026/04/01 05:30 記者李文馨／台北報導
    美國參議員訪團昨拜會立法院，並舉行閉門會議。左起美國在台協會處長谷立言、參議員堤里斯、羅森、匡希恆、夏亨、立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、國民黨立委牛煦庭、民進黨立委陳冠廷、民眾黨立委王安祥。（取自AIT臉書）

    美國參議員訪團昨拜會立法院，並舉行閉門會議。左起美國在台協會處長谷立言、參議員堤里斯、羅森、匡希恆、夏亨、立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、國民黨立委牛煦庭、民進黨立委陳冠廷、民眾黨立委王安祥。（取自AIT臉書）

    美國聯邦參議員跨黨派訪團昨晚拜會立法院，並舉行閉門會議。民進黨團代表陳冠廷會後轉述，雙方會談氣氛融洽，在國防特別條例部分，沒有在野黨委員反對，大家都積極正向；國民黨團代表牛煦庭說，美方想了解立院現在遇到的程序，現階段因法案在朝野協商的階段，彼此的共識很清楚，盼在民主制度中各自妥協。

    牛煦庭：盼在民主制度中各自妥協

    美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨、共和黨參議員匡希恆、參議院「台灣連線」共同主席堤里斯、參議員羅森等四位跨黨派議員昨拜會立法院長韓國瑜、副院長江啟臣，朝野立委均有代表出席，會談約進行一個小時。

    牛煦庭會後受訪表示，會議氣氛非常融洽，各項議題都做了坦率的交流。會中也有討論軍購相關議題，美方想了解立法院現在遇到的程序，現階段因為法案正在朝野協商的階段，彼此的共識很清楚，大家可以拿出智慧，在民主制度中各自妥協，找到不甚滿意、但可以接受的方案。

    媒體追問，國民黨的立場是否成為被質疑的對象？牛煦庭說，沒有這個問題，氣氛很好，大家不用太擔心。

    陳冠廷：美方來訪 展現印太承諾

    陳冠廷會後受訪說，藉由跟美方參議員對話，鼓勵在野黨、執政黨一起找出方法，讓一．二五兆元的特別預算案能夠順利經過討論達成共識；會中氣氛融洽，談到台美之間的合作，從外交到國防甚至更多元部分，美方跟台灣有許多共同價值。

    陳冠廷指出，會中也談及台灣對美方重返印太的重視，接下來美國參議員也會訪問日本，這某種程度展現了跨黨派參議員們對印太的重視。現在美方在中東的局勢，可能會有一些印太的夥伴擔心美方疏於印太，這次就是一個具體的行動，和盟友們展現美方對印太的承諾。

    在國防特別條例部分，陳冠廷說，台中市長盧秀燕提到她傾向支持包含商購部分，甚至到一兆元左右，希望在這樣的氣氛下，逐步推進接近行政院的版本。他也鼓勵每位在野黨立委下週參與朝野協商，一起尋求接近院版的共識，對於金額、武器種類、數量等內容可以在特別預算、總預算討論，但架構要先過。

    他指出，沒有國民黨委員或在野黨委員表現出反對，不管是盧秀燕一兆元版本、行政院一．二五兆元的版本，現在似乎有了一道曙光，但他還是要再奉勸，千萬不能夠走國民黨團總召傅崐萁的路線。

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