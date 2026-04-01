金溥聰：馬親自宣布解除蕭旭岑職務

國民黨前秘書長金溥聰昨前往刑事警察局，針對網路上流傳他的AI不實影片提告。（記者田裕華攝）

「單純基金會處理內部紀律 怎麼變成宮鬥、奪權」

國民黨前秘書長金溥聰昨前往刑事警察局，針對網路上流傳他的AI不實影片提告。有媒體詢問馬英九基金會人事風波，他表示，前執行長蕭旭岑、王光慈兩人，都是由基金會董事長馬英九親自向所有的員工宣布解除兩人的職務，當事人之一還把大小章都帶走，經董事高華柱協調後，兩人才自動辭職，第二天交出了辭職公文，媒體相關報導跟實際情況有很大出入。

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指蕭、王光慈「其中一人帶走大小章」

對於有媒體報導馬辦人事風波背後有美方身影；金溥聰說，他當過駐美代表，就變成美方的代言人？美國人聽了也會覺得好笑，自從未擔任公職後，沒有任何美方、AIT的人或任何人跟他接觸過，怎就變成美方的棋子呢？這些有時候都不必回應，因「清者自清」。

針對蕭旭岑稱薪資跟任命經過馬英九同意，沒有不法；金溥聰強調，基金會董事會開會時，執行長（戴遐齡）已具體提出相關事證，並已成立專案小組，提案的董事也強調，一定會公正無私，毋枉毋縱去調查這些事證的真實性，「真的假不了，假的真不了」，現在外界把它形容成是宮鬥、奪權，一個單純的文教基金會處理自己內部的紀律，怎麼會變成宮鬥、奪權？

金溥聰也說，馬英九總統一生最重視清廉，馬曾身為法務部長，不能包庇他屬下有不清廉的行為。有媒體詢問他怎麼看鄭習會？金溥聰則未評論。

赴刑事局提告AI不實影片 妨害名譽

金溥聰昨是在律師陪同下至刑事警察局，強調有人散布製作他的AI生成影片，其中涉及誣衊跟抹黑，因此提告妨害名譽罪嫌，希望警方查出誰製作這樣的影片，並儘快下架影片。至於前立委邱毅嗆馬英九「昏君配佞臣」，金則說，因為跟邱毅早就有一個訴訟案，會請示法官是否併案，如果不行，會另案提告。

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