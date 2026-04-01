美參院訪團：具規模軍事投資 嚇阻侵略唯一途徑

美國跨黨派參議員訪團31日在台北賓館召開記者會，左起美國在台協會處長谷立言、美國參議員堤里斯、匡希恆、夏亨、羅森、外交部次長陳明祺。（記者方瑋立攝）

支持政院版國防特別預算 建構不對稱戰力

美國參議院「台灣連線」共和黨籍共同主席堤利斯昨以北約為例提醒，勿犯下國防基礎能力投資不足的錯誤，否則將向敵方暴露弱點。國防特別預算的重點不在金額，而是絕不能錯過建構不對稱戰力、在戰場上出其不意的機會，具規模的軍事投資是嚇阻侵略的唯一途徑。

以北約為例 切勿犯下國防投資不足錯誤

由民主黨參議員夏亨與共和黨參議員匡希恆共同率領的跨黨派聯邦參議員訪團，昨在台北賓館召開記者會。訪團此行高度關注我國政府擬提出的八年期一．二五兆元國防特別預算條例，隨後昨晚啟程轉往日本東京及南韓首爾，繼續這趟印太行程。面對立法院目前的僵局，他們一致強調，這筆預算對於建構台灣所需的嚇阻力極為重要。

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堤利斯以過去擔任參院「北約觀察小組」共同負責人的經驗指出，北約在廿一世紀初因國防投資不足，導致工業基礎現代化嚴重停滯，台灣應吸取教訓，不要重蹈覆轍。

他說，從烏俄戰爭可知，即便在「帳面上」呈現軍事弱勢的國家，依舊能透過不對稱戰力的建構保衛領土，台灣具備自主研發的能力與決心，現在需要的是「具規模的資金」支持。預算的重點並非數字，而是不同武器平台的搭配與整合。

針對在野黨版本除預算上限銳減外，更堅持刪除國內委製及商購，包括台美共同研發合作等案項，僅欲保留對美軍購，共同團長夏亨回應媒體說，這筆預算不僅是為了採購美國設備，更關鍵的是要支持台灣本地生產的創新技術，如無人機與飛彈防禦系統。

夏亨認為，加強台海的嚇阻力必須結合美國系統與台灣自製的創新能力。由於訪團在台期間曾參訪中科院聽取簡報，她也指出，台灣已建立專注於不對稱戰力的創新中心，而這些技術的研發與部署確實需要相當的成本投入。

稱盧秀燕挺軍購 跨越政治光譜守護台灣

夏亨強調，根據民調，絕大多數台灣居民瞭解加強國防投資的迫切性，地方首長如台中市長盧秀燕也明確表態支持增加國防支出，這顯示守護台灣應是跨越政治光譜的共識。

民主黨參議員羅森高度肯定中科院工程師在軟硬體上的技術及展望，她形容台灣是「小而強大」的典範，並強調和平的承諾需要做足準備，尤其透過國防特別預算對於實現未來防衛目標非常重要，唯有基於可靠、負責的國防投資，才能在困難境地中保護台灣的民主與創新。

至於川習會對台灣的影響，匡希恆強調，美國國會在對台政策上扮演重要角色，包括長期以來透過「台灣關係法」等支柱所建立的基礎，他也正提案將「六項保證」正式入法，希望台灣人民能夠意識到美台關係是非常穩固的。

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