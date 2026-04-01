國民黨台中市長初選》 江啟臣出線 民進黨：回來面對市民檢驗

台中議會黨團總召周永鴻要求江啟臣快協調，通過中央總預算。（周永鴻提供）

不能一邊喊關心市民 一邊卡預算

國民黨台中市長初選，立委楊瓊瓔、立法院副院長江啟臣的「姐弟之爭」民調結果揭曉，由江啟臣勝出，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻表示，歡迎江啟臣回來面對台中市民的檢驗，並呼籲江啟臣「說清楚，做出來」，不要「說一套，做一套」；江啟臣對此則不回應。

籲江積極協調 儘速通過中央總預算

周永鴻指出，江啟臣當務之急是以立法院副院長的身分，積極運作協調，儘速通過中央政府總預算。總預算遲遲不過，影響的是通勤族每天依賴的Tpass月票、租屋族的租金補貼，還有長照服務、學校設備更新、地方重大建設等，每一項都直接關係到台中市民的日常生活。

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何欣純：「台中隊」早已準備好了

周永鴻強調，想選市長，就不能一邊喊關心市民，一邊在立法院卡預算，「說一套、做一套」，呼籲江啟臣，對於軍購議題的立場及國民黨主席鄭麗文計畫訪中等敏感問題，都不應閃避，應向台中市民講清楚自己的態度。

民進黨二十四名市議員昨並總動員力挺民進黨台中市長參選人何欣純，強調當藍營還在整合，「台中隊」早已經準備好了，喊話選民支持台灣及台中第一品牌何欣純。

楊瓊瓔：團結一心 才能在年底勝選

立委楊瓊瓔則表示，這次的類初選已經翻頁，讓台中更好的願景，永遠都是她心中的進行式，她完全尊重民意及初選結果，將把卅年的在地服務能量轉化為助選戰力，國民黨唯有團結一心，才能在年底勝選，延續幸福執政。

國民黨台中市議會黨團書記長李中則指出，初選結束後，團結才是關鍵，國民黨唯有整合所有力量、凝聚共識，才能回應市民期待，未來江、楊雙方更須將競爭轉為合作，齊心打贏年底選戰。

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