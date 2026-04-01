新聞分析》耕耘多年 江啟臣終於拿到問鼎市長門票

立法院副院長江啟臣經過逾8年努力，終於得以代表國民黨參選中市長。（記者蘇金鳳攝）

記者蘇金鳳／特稿

國民黨台中市長初選民調出爐，一如外界預料，形象好、具有國際外交能力的立法院副院長江啟臣勝出，江不但獲得前市長胡志強一路相挺，且獲得多數同黨立委、市議員、縣市長首長及參選人的支持及背書，加上有新聞局長及黨主席經歷，知名度高於立委楊瓊瓔，外界都認為江能出線並不意外。

江啟臣在八年前原本就要選中市長，胡志強視他為接棒的最佳人選，不料盧秀燕突然表態參選，黨中央只能採取民調，江還舉行大台中市政願景發表會，胡志強到場背書，最後盧秀燕以五〇．三〇八％贏江啟臣四九．六九二％，僅相差約〇．六％，江展現大度，尊重提名機制，並為盧輔選。

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這八年間，江啟臣持續為選中市長做準備，本屆立委還當上立法院副院長，各界都認為江是國民黨中市長參選人的不二人選，盧秀燕也視為接班人，但歷史再度重演，楊瓊瓔突然宣布參選，讓江再度需要用民調來決定自己是否可參選台中市長。

黨中央展開協調但破局，一開始江啟臣非常不能接受這樣的局勢，但最後雙方同意以民調決勝負。江從一開始與楊纏鬥在盧秀燕的市府行程，之後轉而逐步跳出框架，只參加重大行程，並展現自己外交長才，安排多位國際友人到台中參訪，也深入基層拜票。

江啟臣除了胡志強一路相挺，也獲得多數黨籍立委、中市議員及首長級的台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川、桃園市長張善政以及台南市、高雄市長參選人謝龍介、柯志恩等人的背書，告訴台中市民自己是最適合的市長人選。江的策略奏效，終於贏得初選，下一關就是和民進黨參選人何欣純對決。

楊瓊瓔的失利在於知名度過低，雖曾任兩屆省議員、七屆立委，但多半在自己選區，擔任副市長也只有一年，民眾認識不多，雖然在決定參選後，天天安排鐵人行程，卻不深入，且中市屬於都會區，很多人並不參與活動，也不關心與己身無關的訊息，不熟悉楊瓊瓔，讓她民調難突圍。

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