對決江啟臣 何欣純：端出政見 讓市民做最好的選擇

民進黨台中市長提名人、立委何欣純昨表示，期待與立法院副院長江啟臣來一場高品質選戰。（記者張軒哲攝）

國民黨台中市長初選由立法院副院長江啟臣勝出，民進黨市長參選人何欣純昨表示，江啟臣是可敬對手，她會展現以「政見牛肉」贏得市民認同的決心。

何欣純昨天到后里出席直轄市總工會會員代表大會，受訪指出，她早就做好準備，希望能跟江啟臣來一場對台中這座城市的進步之爭，誰能夠帶給這個城市進步更多、更大，誰能夠帶給市民更好的生活，未來希望就政見政策提出牛肉，讓市民做最好的選擇。

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她說，相較於藍營三月底才決定參戰人選，民進黨台中隊早就整裝待發。這幾個月以來她跟各區議員、里長，還有許多在地夥伴一起跑基層、辦座談、進市場、走地方，彙整各區域市民的意見，更已端出不少政策「牛肉」，盼「市長換欣、台中創新」，包括引起熱議的普發現金及公私立國中小學營養午餐一視同仁免費等政策，均廣獲迴響。

何欣純指出，她主張在市府財政許可下普發現金，更不分公私立國中小學一視同仁補助營養午餐全部免費等，讓市民有感，未來盼選戰回歸市政願景及政策訴求，跟對手君子之爭，「選舉不只是競爭關係，而是對城市未來的選擇」。

何欣純說，城市的偉大來自於市民日常累積，未來她會用更具體的行動與政策，推出讓民眾有感的政策，來回應市民的期待；她強調，台中不只要宜居更要進步，需要政策與專業同行，未來會持續與各界對話，把第一線的聲音轉化為具體政策，爭取選民認同。

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