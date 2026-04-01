江啟臣：一定儘快完成軍購條例審議

立法院副院長江啟臣昨說，朝野各黨和人民，絕對都支持強化國防，軍購特別條例一定會盡快完成審議。（記者塗建榮攝）

台中市長盧秀燕表態支持軍購八〇〇〇億元至一兆元的軍購案，甫在國民黨台中市長民調中勝出的立法院副院長江啟臣昨表示，朝野各黨和人民，絕對都支持強化國防，維護國家安全，軍購特別條例一定會儘快完成審議。被問及是否支持「鄭習會」？江啟臣則說，任何為台灣的利益、國家安全和兩岸和平來努力的，都期望能有好的結果，總是要有人去做努力。

是否支持「鄭習會」？

兩岸和平總是要有人去做努力

江啟臣表示，相關的軍購預算，特別是軍購特別預算，相信朝野各黨團在接下來的審議當中一定會非常認真，在符合民意的同時，也符合國防需求的狀況下，達成最大共識。

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江指出，他與立法院長韓國瑜在過年期間已對外發表聲明，表示會把特別軍購作為本會期的優先推動法案，目前已經在委員會完成第一階段的審查，但還要經過朝野黨團協商。相信朝野各黨各派，一定會在考量國家安全、國防需要以及符合民意的情況下，儘快完成審議。

被問及黨版軍購案是否會衝擊年底選情，以及國民黨主席鄭麗文即將赴中會見中國領導人習近平等問題，江啟臣表示，這些都不衝突。國家的安全，還有兩岸的對話，都是非常重要的，都需要有人去做。要如何兼顧國家安全，又能兼顧對外關係，讓台灣在國際上、在兩岸關係上都能取得對台灣最有利的地位，這應該是朝野共同努力的目標。

是否支持鄭習會？江啟臣重申，任何為台灣的利益、國家的安全、兩岸和平來努力的，當然都期望能有好的結果，總是要有人去做努力。台灣很小，我們最重要的是團結一致，為自己爭取最大的利益。

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