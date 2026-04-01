賴中強：中國正在執行台灣「黎巴嫩化」

中國國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請，將於四月七日率團訪問中國。經濟民主連合智庫召集人賴中強昨強調，中國正在執行台灣「黎巴嫩化」，手法類似伊朗政府支持黎巴嫩真主黨，藉此來癱瘓黎國的民選政府，「又紅又紫」的國民黨人是中共鎖定的對象。

賴中強指出，台中市長盧秀燕前天在媒體表態支持不對稱作戰，軍購特別條例應八〇〇〇億元至一兆元，中國北京政府當天馬上發布消息，宣布習近平邀請鄭麗文訪中，從這個操作可以看出，中國要利用鄭麗文這個棋子，來阻擋台美之間的軍購，阻止台灣強化自我防衛能力。

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賴中強分析，鄭麗文到中國後，一定是高度呼應習近平主張，可能會要求減少對美軍購，想盡辦法讓台灣放棄自我防衛，呼應中共所提一個中國原則或「一國兩制台灣方案」，附和中國統一的主張。

「鄭麗文到中國就是扮演中共的棋子！」賴中強說，中國正在執行台灣的「黎巴嫩化」，這個手法類似伊朗神權政府支持黎巴嫩真主黨，伊朗支持真主黨主要目的就是要癱瘓黎國的民選政府，扶植親伊境外勢力。

賴中強示警，習近平也是同樣的思維。中國媒體「環球時報」二〇一六年社論曾直指要不惜讓台灣「黎巴嫩化」，而且中國正對台灣這樣做。在解放軍還沒有辦法拿下台灣之前，中共會先癱瘓台灣的民選政府，現在藉由邀請鄭麗文去中國，要讓國民黨阻擋軍購預算，讓台灣國防無法運作。

他批評，台灣已有「黎巴嫩化」現象，中共扶植特定政黨，鎖定的是「又紅又紫」的國民黨人，若是較不紅的國民黨人士，例如支持軍購的盧秀燕就不是中共要扶植的對象。

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