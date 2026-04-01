國安人士分析鄭習會2大圖謀》北京欲斷美軍售 壓制藍營

中共總書記習近平（左）及中國國民黨主席鄭麗文（右）清明連假後將會面。（路透、資料照、本報合成）

本報三月初即揭露，北京選擇在清明假期後促成「鄭習會」。國安人士昨分析，背後有二大圖謀：首先是向美國總統川普營造「兩岸走向統一」的氛圍，意圖阻斷美國對台軍售；其次是牽制國民黨內逐漸成形的「挺軍購」聲浪，急忙把國民黨主席鄭麗文找到北京「定於一尊」，出手替鄭以及她的統一路線「維穩」。

國民黨諸侯表態挺軍購

中方出手替鄭「維穩」

國安人士指出，儘管「川習會」已延期到五月中，北京仍照原計畫於清明連假後邀鄭麗文訪中，「鄭習會」對北京來說，有「不得不然」的必要性。首先，盱衡當前中國面臨的內外情勢，在川習會前，尤其在因中東情勢推遲見面的川普面前，北京嘗試佯裝「對台灣完全掌握」、氣定神閒的態勢，尤其是「台灣的民心歸向中國這邊」、「在統一這邊」的假象。

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國安人士表示，北京嘗試透過「鄭習會」的安排創造一種訊號：美國是時候停止或至少減少軍售給台灣了，軍售不僅「沒有必要」，更只是給賴清德「以武謀獨」，以此交換美國不再「武裝台灣」，從此就地解除台灣的武裝。在中國經濟還沒看到谷底、川普的對中經貿究竟是和是戰還沒個譜的此時，北京想先吞下第一顆定心丸。

第二個考量在於台灣內部情勢。國安人士表示，台灣社會當前支持國防的壓力，正促使國民黨諸侯們紛紛表態挺軍購、與鄭麗文的路線產生分歧；同時，美歐政要近日接連來台力挺台灣強化國防。眼見於此，北京急忙把鄭麗文找到北京「定於一尊」，為的就是鞏固國民黨路線不至於偏離北京，親自出手幫鄭和她的統一路線「維穩」。

國安人士直言，暫且不論「統一」路線在台灣有多不受歡迎，足以讓民選公職們對「鄭麗文路線」感到驚惶失措、當成「票房毒藥」，更值得注意的是，對印太及國際間支持台灣、反對威權輸出的民主友盟來說，這場會面恐將釋放危險的錯誤訊號。

該人士接著說，與中國唱統一調，意味著台灣人似乎更願意與威權的中國站在一起，也不排斥中國人、共產黨的統治，不僅將立即影響台灣的國際支持，長遠恐讓國際民主集團把台灣劃出全球安全體系以外，無論在經貿供應鏈或集體安全上，都將是可怕的災難。

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