稱兆元軍購與國民黨版差異不大 盧：兩院協商 N是可增加的

台中市長盧秀燕昨天表示，她的軍購版本跟行政院版及國民黨版差異不大，尤其國民黨版的N是可以增加的。（記者蘇孟娟攝）

台中市長盧秀燕接受本報獨家專訪，表態「合理軍購金額應八〇〇〇億元到一兆元之間」，與國民黨版「三八〇〇億元+N」差異懸殊，引發各界強烈關注；盧昨天表示，她的版本跟行政院版及國民黨版差異不大，尤其國民黨版的N是可以增加的。

盧秀燕昨日指出，無論是政院版一．二五兆元、國民黨版「三八〇〇億元+N」跟她的版本，「其實差異不大」，中央潛艦預定八艘，無人機只有廿萬架，她主張潛艦要縮小一點、無人機要放大。尤其要特別注意國民黨版有+N，「這裡學問很大」、「N是可以增加的」，至於增加多少有賴行政院跟立法院雙方溝通。

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對於盧秀燕認為我國國防特別條例預算應在八〇〇〇億元到一兆元之間，堅持黨版的國民黨主席鄭麗文昨聲稱，盧市長日前赴美行前特地到中央黨部與她見面，兩人針對軍購議題都有充分交流溝通，非常感謝盧向美方清楚表達國民黨立場。

鄭麗文：與盧溝通沒有問題

鄭也強調，她與盧姐妹情深，溝通沒問題，未來朝野攻防或條例通過，是否有必要做調整，都會由黨團全權負責。

國民黨立院黨團書記長林沛祥則表示，盧秀燕是國民黨非常重要的資產，國民黨完全支持國防，立場一向一致，會與所有從政同志好好討論。

柯志恩：盧+N闡述更清楚

國民黨立委、高雄市長參選人柯志恩認為，盧秀燕市長的想法相當務實，不僅回應地緣政治壓力，同時兼顧國家財政負擔，主張與黨版也沒有太大差異，主要是把三八〇〇億元+N，這個N的部分闡述得更清楚。

民眾黨主席黃國昌昨接受廣播專訪表示，如果美國這麼支持台灣的國防預算，就應該趕快督促行政部門，盡快公布第二批軍購清單，台灣就有合理的基礎去判斷，是否要納入第二波軍購條例。

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