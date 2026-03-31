軍購喊價 鄭麗文提三八〇〇億 盧秀燕喊兆元 徐國勇：國民黨到底誰說了算？

民進黨秘書長徐國勇昨質疑，國民黨軍購主張到底是黨主席鄭麗文說了算、還是盧秀燕說了算？（記者羅沛德攝）

國民黨提出黨版「三八〇〇億元+N」的國防特別條例草案，與行政院一．二五兆元預算規模相去甚遠，台中市長盧秀燕接受本報專訪時表態，她認為應通過八〇〇〇億至一兆元才合理；民進黨秘書長徐國勇昨質疑，國民黨到底是黨主席鄭麗文說了算、還是盧秀燕說了算？立法院民進黨團總召蔡其昌則希望盧發揮影響力，趕快跟國民黨團及立委溝通，儘速通過軍購案。

徐國勇說，政院提出一．二五兆元不是憑空而生，是經過兩年多來與美方根據台灣防衛能力需求精密計算出來的，軍購不是市場買菜隨便喊價，武器也不是現貨市場，不像在大賣場看到一盒餅乾結帳就能帶走，國民黨真的要三思。

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徐國勇質疑，國民黨主張國內自製武器應編入年度的一般預算，但是一般預算審了嗎？今年已過四分之一、連付委都沒有，顯然杯葛台灣國防預算，讓台灣陷入不安全狀態的就是國民黨與民眾黨，遑論編入一般預算還可能導致國家總預算膨脹、排擠其他部門預算，更何況還有裝備維護、戰力訓練等費用在內，以此混淆人民視聽，這樣對嗎？

蔡其昌認同盧市長論述 盼她快跟國民黨團溝通

民進黨立法院黨團總召蔡其昌昨接受媒體採訪時表示，他認同盧市長的論述，但現在不是論述的問題，目前軍購案時間很急迫，希望盧市長儘速發揮她的影響力，趕快跟國民黨黨團及立委溝通，希望能儘速通過軍購案，讓台灣更安全，讓台海不會發生戰爭。

立院民進黨團幹事長莊瑞雄表示，他樂見盧秀燕指國民黨「三八〇〇+N」版本遠遠不夠，應該通過八〇〇〇億元至一兆元，「不曉得國民黨立法院黨團聽到沒？」國民黨中央似乎與國民黨大諸侯意見相反，他呼籲國民黨應再思考，國家戰力不應與執政黨有太大差距。

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