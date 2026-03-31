自由日日Shoot》鄭麗文喊全世界奉行一中政策 綠委轟鄭為會習 什麼鬼話都敢說

國民黨主席鄭麗文昨表示，全世界都是奉行「一中政策」，也是台灣主流民意的殷殷期盼。（記者方賓照攝）

國民黨主席鄭麗文四月將出訪中國，她昨表示，全世界都是奉行「一中政策、不支持台獨」的共同共識，這也是台灣主流民意的殷殷期盼。對此，民進黨立委林楚茵直言，鄭的言論與國台辦如出一轍，根本是為了見中共領導人習近平而自甘淪為中共喉舌，強調台灣人民的共識為「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。

民進黨政策會執行長吳思瑤批說，為了鄭習會，鄭麗文什麼鬼話都敢說，什麼都可以出賣。鄭言必稱「九二共識」，把「一中原則」奉為圭臬，對內無視台灣社會「台灣主權獨立」、「一邊一國」的主流民意，對外更自外於全球抗中挺台的趨勢。

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鄭稱反台獨 台灣主流民意

鄭麗文指出，距離上次國民黨主席訪問大陸已隔十年，她希望本次能為兩岸和平穩定跨出成功第一步，從當年前黨主席連戰到前總統馬英九，再到她訪問中國，都是在共同政治基礎上反對台獨、堅持九二共識。

「反對台獨可以避免戰爭，九二共識可以締造和平！」鄭麗文強調，自連戰主席訪中後，九二共識、反對台獨正式寫入國民黨黨章，也是國民黨一貫的兩岸路線，同時也符合中華民國「憲法」的規定及精神。全世界都奉行一中政策、不支持台獨的共識，包含長期盟友美國也表達一貫而清楚的立場，她相信這是大家共同期待，也是台灣主流民意的殷殷期盼。

是否將與中國互動列優先，與美國互動擺次要？鄭解釋，兩岸關係重中之重，對美關係尤其如此，這沒有二擇一或孰重孰輕問題，「小孩子才做選擇，台灣全部都要！」

民進黨團幹事長莊瑞雄則說，兩岸正常交流沒有人反對，但前提是對等、有尊嚴，絕不是去對岸鞠躬哈腰，更不是配合統戰演出。

林楚茵諷 自甘淪中共喉舌

林楚茵指出，鄭麗文在國防特別條例審議進行時赴中，「你口中的『一中』到底是中華人民共和國，還是中華民國？」全台灣人民都清楚一件事實，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，鄭不應以台獨議題模糊國家立場。

林楚茵諷刺說道，若不知道這番話出自鄭麗文之口，還以為是中國國台辦主任宋濤在發表聲明。鄭儼然是為了面見習近平，將國台辦的官方說法「套用在自己嘴裡」。面對年底九合一大選，鄭的媚共言論，恐怕讓準備參選國民黨參選人都「挫咧等」。

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