為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    《苗栗縣鄉鎮市長選情初探》三義三強鼎立 銅鑼青壯世代參戰

    2026/03/31 05:30

    記者彭健禮／特稿

    苗栗縣三義鄉長呂明忠已連任，下屆鄉長選舉目前有鄉代會主席林盈富、前鄉長徐文達及縣府縣長室機要專員鄭淑如有意角逐，三強鼎立。銅鑼鄉長謝昌年同樣已連任，下屆鄉長除有縣議員黃芳椿、鄉代會主席林九炲及前鄉長李瑞廷投入，各擁實力，「青壯世代」鄉民代表徐裕逢也將參戰，可望為選情激起火花。

    林盈富具六屆鄉代資歷，長期深耕基層，獲呂明忠支持，宣布參選下屆鄉長；鄭淑如曾任三義鄉代表會主席，其夫謝昌運為前縣議員，地方經營多年，具一定支持基礎；曾任兩屆鄉長的徐文達，任內推動三義成為「國際慢城」，此次再度回鍋參選，他與副縣長賴香伶家族交情深，為選情加分。

    黃芳椿曾任三屆銅鑼鄉長，也連任兩屆縣議員，政治歷練完整，再度回鍋選鄉長，引發地方評價不一；林九炲為銅鑼鄉公所公務人員出身，建設課長退休後，投入政界，熟稔行政運作，當選多屆鄉代。

    李瑞廷曾當選第十八屆銅鑼鄉長，但當選無效解職，補選後由謝昌年勝選；謝競選連任，李再次挑戰失利。如今，謝連任屆滿後，李瑞廷將繼續投入鄉長選戰。

    徐裕逢則擁有彰師大工業教育與技術學系碩士學歷，以政治素人之姿，當選首屆鄉代，過去針對地方爭議議題勇於發聲，隨著銅鑼因科學園區進駐逐步轉型，青壯世代參戰的他，也為選情增添火花。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播