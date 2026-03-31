《苗栗縣鄉鎮市長選情初探》三義三強鼎立 銅鑼青壯世代參戰

記者彭健禮／特稿

苗栗縣三義鄉長呂明忠已連任，下屆鄉長選舉目前有鄉代會主席林盈富、前鄉長徐文達及縣府縣長室機要專員鄭淑如有意角逐，三強鼎立。銅鑼鄉長謝昌年同樣已連任，下屆鄉長除有縣議員黃芳椿、鄉代會主席林九炲及前鄉長李瑞廷投入，各擁實力，「青壯世代」鄉民代表徐裕逢也將參戰，可望為選情激起火花。

林盈富具六屆鄉代資歷，長期深耕基層，獲呂明忠支持，宣布參選下屆鄉長；鄭淑如曾任三義鄉代表會主席，其夫謝昌運為前縣議員，地方經營多年，具一定支持基礎；曾任兩屆鄉長的徐文達，任內推動三義成為「國際慢城」，此次再度回鍋參選，他與副縣長賴香伶家族交情深，為選情加分。

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黃芳椿曾任三屆銅鑼鄉長，也連任兩屆縣議員，政治歷練完整，再度回鍋選鄉長，引發地方評價不一；林九炲為銅鑼鄉公所公務人員出身，建設課長退休後，投入政界，熟稔行政運作，當選多屆鄉代。

李瑞廷曾當選第十八屆銅鑼鄉長，但當選無效解職，補選後由謝昌年勝選；謝競選連任，李再次挑戰失利。如今，謝連任屆滿後，李瑞廷將繼續投入鄉長選戰。

徐裕逢則擁有彰師大工業教育與技術學系碩士學歷，以政治素人之姿，當選首屆鄉代，過去針對地方爭議議題勇於發聲，隨著銅鑼因科學園區進駐逐步轉型，青壯世代參戰的他，也為選情增添火花。

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