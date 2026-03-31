三度錯失加入CPTPP時機 官員：應與中國入會案脫鉤處理

知情官員指出，台灣爭取加入CPTPP三度錯失戰略機會，應與中國入會案脫鉤處理。（路透資料照）

行政院經貿談判辦公室（OTN）副總談判代表顏慧欣日前因病辭世，辭職信提及爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的執行層次消極敷衍。行政院長卓榮泰已表示，即刻檢討CPTPP工作小組，最快時間內要確定時程和目標。不過，知情官員指出，台灣爭取加入CPTPP三度錯失戰略機會，應與中國入會案脫鉤處理。

OTN官網已將「推動多邊及雙邊經貿談判、參與區域經濟整合（CPTPP）」列為核心任務，但官員說，台灣在CPTPP議題上已接連錯失多次關鍵時機。首先，二〇一七年美國退出TPP後，日本在前首相安倍晉三主導下成功推動轉型為CPTPP，並曾公開支持台灣加入，但當時台灣因福島食品議題等內部因素自我設限，未能把握機會。其次，二〇二一年九月中國較台灣提前提出申請，使我國在程序上陷入被動。第三，近年長期將台灣與中國入會案掛鉤處理，使推案動能持續受阻。

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官員指出，所謂「奧克蘭三原則」，即申請加入須符合「高標準」、「履行貿易承諾能力」及「會員共識」三要件。從制度面觀察，中國長期存在國營事業不透明、政府補貼扭曲市場，以及數據與市場高度管制等問題，與CPTPP所要求的高標準規範存在明顯落差。相較之下，台灣在法規透明度、貿易自由化程度及履約紀錄方面均具高度一致性與可信度。

官員表示，在CPTPP制度設計下亦存在「毒丸條款」的考量，包括日本、墨西哥等會員國普遍不樂見中國加入，以避免中國藉由區域貿易體系進行「洗產地」，提高對成員國產業與供應鏈的風險。

官員指出，長期將台灣與中國入會案「掛鉤處理」，要求各成員國「先處理台灣入會案，才能處理中國入會案」，在實務上反而形成推案阻力，使台灣在程序上難以單獨前進。台灣在推動上，應努力爭取與中國入會案脫鉤處理，不僅有助於回歸CPTPP制度本質，也更有利於台灣爭取國際支持並推動實質進展。

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