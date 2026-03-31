多項軍購款無著落 顧立雄：總預算未過無法動支預備金

立法院外交及國防委員會，國防部長顧立雄報告「國軍年度軍事投資計畫與財政負擔能力之動態平衡評估」並備詢 。（記者陳逸寬攝）

行政院所提「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，與在野黨各版本正處於長達一個月的立法院會朝野協商冷凍期，我國部分對美軍購案首期款支付期今即將到期，海馬士火箭系統雖初估已獲展延至五月下旬，但包括M109A7自走砲等其他案項由於條例與預算未過，約廿五億元款項仍無著落。國防部長顧立雄昨答詢證實，因今年度中央政府總預算案至今尚未付委審查，依照「預算法」相關規定，完全無法動支第一、第二預備金支應。

民進黨立委陳俊宇詢問，若國防特別條例審議持續延宕，是否有替代支付方案？顧立雄直言，若特別條例能通過，國防部會隨即提出預算案；若預算案尚未通過，可嘗試依「預算法」第八十四條獲得授權先行支付。然而，今年度中央政府總預算案目前尚未付委審查，依據同法第五十四條規定，無法動支第一、第二預備金。國防部當然希望特別預算案儘速通過，若條例通過但預算案仍在審理，會請求同意先行動支。

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此外，針對國防特別預算規劃建置十四條彈藥及火藥生產線，顧說明，若回歸年度公務預算或政府基金編列，一年僅四億元規模，要完成建置需耗時數十年，緩不濟急。

他表示，未來三年軍事投資持續案預估需求達五七〇〇億元，而今年度國防預算中軍投部分約一六一三億元，加上新增案，空間幾已達極限，若不透過特別預算一次性投資，勢必排擠其他新增軍事採購，籲朝野支持特別條例。

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